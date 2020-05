Les processeurs VIP9000 et ZSP de VeriSilicon vont équiper le SoC de traitement de l'image par IA de prochaine génération d'iCatch pour le secteur automobile





VeriSilicon annonce ce jour qu'iCatch Technology, Inc. (TPEX: 6695), un chef de file mondial des solutions SoC intelligentes et à faible consommation énergétique de traitement des images, a choisi les processeurs VIP9000 NPU et ZSPNano DSP IP de VeriSilicon. Les deux solutions seront utilisées dans le SoC de traitement de l'image doté d'IA de prochaine génération d'iCatch avec des accélérateurs de réseau neuronal intégrés, exécutés par le processeur de réseau neuronal (NPU) de VeriSilicon pour des applications dans les secteurs de l'électronique automobile, industriel, électro-ménager, électronique grand public, AIoT, maison connectée, commercial et autres.

Le VIP9000 est un processeur IP hautement évolutif et programmable destiné aux application de vision par ordinateur et d'intelligence artificielle, compatible avec tous les principaux protocoles d'apprentissage profond (TensorFlow, Pytorch, TensorFlow Lite, Caffe, Caffe2, DarkNet, ONNX, NNEF, Keras...), ainsi qu'avec les API OpenCLTM et OpenVXTM. Les techniques d'optimisation de réseau neuronal, comme la quantification, l'élagage, et la compression des modèles, sont également prises en charge nativement par l'architecture VIP9000. Les applications IA peuvent être facilement dirigées vers les ports de plateformes VIP9000 via une conversion hors ligne par le SDK Vivante AcuityTM, ou via l'interprétation d'exécution avec Android NN, NN API, ou ARM NN. Le ZSPNano DSP fournit une programmabilité totale, une efficience énergétique inégalée et un kit de développement logiciel (SDK) à la fois fiable et éprouvé, permettant ainsi à iCatch d'optimiser les applications logicielles audio et vidéo en toute simplicité, notamment l'annulation de l'écho acoustique (AEC), la suppression des bruits et la formation de faisceaux.

"En intégrant les principales capacités IP de VeriSilicon, notre V37, le SoC de traitement de l'image par IA de dernière génération pour la vidéo 4K, peut appliquer une capacité d'informatique en périphérie à la caméra. Grâce au moteur intégré de traitement du signal de l'image de haute qualité et au moteur d'accélérateur de la vision par ordinateur propriétaire d'iCatch, nous pouvons tirer la meilleure performance TOPS/W du moteur NPU de VeriSilicon. Dès lors, nos SoC de traitement de l'image par IA peuvent non seulement enregistrer de la vidéo de haute qualité, mais aussi effectuer une analyse poussée de l'image pour intégrer l'intelligence artificielle aux caméras. Nous avons déjà réussi à appliquer nos SoC de traitement de l'image par IA à un grand nombre d'applications", déclare Weber Hsu, président d'iCatch Technology, Inc.

"L'informatique en périphérie dotée d'IA a été appliquée à un large éventail de segments de marché, notamment aux dispositifs grand public, industriels et automobiles, et plus particulièrement aux applications liées à la vision par ordinateur. Les processeurs d'image avec un NPU IA intégré présentent un fort potentiel de croissance" déclare Wei-Jin Dai, vice-président exécutif et directeur général de la division Propriété intellectuelle de VeriSilicon.

"Les solutions audio et vidéo intelligentes jouent un rôle essentiel dans tous les dispositifs périphériques intelligents. Le défi consiste à injecter efficacement de l'intelligence artificielle dans les performances énergétiques et le budget informatique du produit cible", ajoute Wei-Jin Dai. "En tant que leader du traitement de l'image, iCatch tirera pleinement parti de notre NPU et de notre DSP dans des solutions avancées afin de répondre parfaitement aux attentes de ce marché considérable. Avec VIP9000 et ZSPNano, les SoC de traitement de l'image d'iCatch fournissent des capacités IA vidéo et audio de pointe, pour une consommation énergétique la plus faible possible."

