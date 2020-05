Chainalysis se joint à la Smart Contract Security Alliance





SAN FRANCISCO, 11 mai 2020 /CNW/ - Chainalysis, société de référence en matière d'analyse de la chaîne de blocs, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec la Smart Contract Security Alliance (SCSA), une entité de collaboration forte de leaders du secteur et appelée à recommander des normes de sécurité relatives à la chaîne de blocs ainsi que des lignes directrices en la matière. En étant fournisseur de technologies d'enquête et de conformité aux entreprises de cryptomonnaies, aux institutions financières et aux agences gouvernementales, Chainalysis exercera au sein de l'alliance un rôle de leadership éclairé, fondé sur les données, afin que les entreprises puissent mieux comprendre les risques et les enjeux liés à la cryptocriminalité et aux marchés des cryptodevises.

« Nous nous efforçons de nous doter de normes », a déclaré Richard Ma, chef de la direction de Quantstamp, s'exprimant au nom des leaders de la sécurité de la chaîne de blocs et fondateurs de la SCSA. « Au fil du temps, un nombre croissant d'entreprises se joindront à l'alliance et mettront à disposition une partie de leurs codes et de leurs politiques, comme c'est le cas de la société d'analyse leader de la chaîne de blocs. Ses éclairages sur la cryptocriminalité constituent un complément bienvenu de l'expertise approfondie que possède l'alliance en la matière, à savoir la sécurité de la chaîne de blocs. »

« Chainalysis a pour vocation d'instaurer la confiance dans les chaînes de blocs et, pour y parvenir, l'une de nos stratégies consiste à démontrer leur transparence en offrant des aperçus éclairants sur l'activité relatives aux cryptomonnaies », a expliqué Jason Bonds, directeur général des recettes chez Chainalysis. « Nous sommes ravis de nous joindre à l'alliance afin de mieux faire connaître l'utilisation et l'abus des cryptomonnaies. »

Chainalysis KYT, son outil de conformité, permet aux entreprises de cryptomonnaies et aux institutions financières de surveiller de larges volumes d'activités de cryptodevises et de repérer les transactions à haut risque. Chainalysis Reactor, son outil d'enquête, aide les services de répression à creuser leurs enquêtes sur les activités criminelles telles que la fraude, l'extorsion et le blanchiment d'argent sur la chaîne de blocs. Chainalysis Kryptos aide les institutions financières à passer au crible de nouvelles offres et à gérer les risques relatifs aux cryptomonnaies en se basant sur les spécificités du principe « Know Your Customer ou KYC » (renseignez-vous sur votre client) et les données de la chaîne de blocs les plus fiables du secteur.

Le travail de recherche que fait Chainalysis comprend son 2020 Crypto Crime Report (rapport sur la cryptocriminalité 2020), repris dans le Wall Street Journal, The New York Times, Forbes, Fortune et Bloomberg.

Les organisations membres de la Smart Contract Security Alliance ont collaboré à la publication du chaque article. Chainalysis aidera à enrichir cette bibliothèque d'articles, assurant ainsi à long terme des orientations et des normes opératoires du secteur aux côtés des membres actuels : Fujitsu R&D Center, NRI Secure, MythX, Blockgeeks, Layer X, Crystal Centre School of Computing de l'Université nationale de Singapour et Quantstamp.

À propos de Chainalysis

Chainalysis, société de référence en matière d'analyse de la chaîne de blocs, fournit des données et des analyses aux agences gouvernementales, aux bourses et aux institutions financières dans 40 pays. Nos outils d'enquête et de conformité, ainsi que notre offre formation et soutien, apportent une transparence aux chaînes de blocs, dans leur ensemble, afin que nos clients puissent s'engager en toute confiance dans les transactions de cryptodevises. Chainalysis, soutenue par Accel, Benchmark et d'autres grands noms du capital-risque, s'emploie à renforcer la confiance dans les chaînes de blocs. Pour en savoir plus, consultez le site www.chainalysis.com.

