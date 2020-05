Groupe TMX Limitée présente ses résultats du premier trimestre de 2020





Produits de 220,3 millions de dollars, en hausse de 12 % en regard de ceux de 197,5 millions de dollars au premier trimestre de 2019





Résultat dilué par action de 1,24 $, soit 14 % de plus que celui de 1,09 $ au premier trimestre de 2019





Résultat ajusté dilué par action de 1,53 $, en progression de 18 % par rapport à 1,30 $ au premier trimestre de 2019





Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 79,0 millions de dollars, en hausse de 50 % en regard de 52,5 millions de dollars au premier trimestre de 2019

TORONTO, le 11 mai 2020 /CNW/ - Groupe TMX Limitée [TSX : X] (le « Groupe TMX ») a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2020.

À propos du contexte d'exploitation et de la performance de la société au cours du premier trimestre de 2020, John McKenzie, chef de la direction par intérim et chef de la direction financière du Groupe TMX, a déclaré :

« Le Groupe TMX tient à exprimer sa sincère gratitude envers les professionnels de la santé ainsi qu'envers tous ceux qui fournissent des services essentiels au sein de nos collectivités durant la pandémie de COVID-19. Les gens partout dans le monde s'efforcent de s'adapter à la situation et de traverser la crise actuelle, mais les conséquences économiques, sociales et sanitaires se feront sentir pendant des mois, voire des années. La vague de soutien en provenance du secteur public et du secteur privé au Canada à l'endroit des extraordinaires organisations aidant les collectivités à composer avec les défis actuels nous inspire. Les marchés financiers au Canada jouent un rôle essentiel, particulièrement en temps de crise, car ils permettent la circulation si importante de capitaux entre les entreprises et les investisseurs. Je tiens à remercier toutes nos parties prenantes au sein des marchés que nous desservons, notamment les émetteurs et investisseurs, les gouvernements et les organismes de réglementation, pour l'aide fournie au Groupe TMX dans l'exécution de sa mission de base, qui est d'intérêt public et qui consiste à maintenir les marchés ouverts et fonctionnels. Au nom de la direction et du conseil d'administration, je désire également remercier les employés du Groupe TMX pour la façon dont ils ont relevé le défi de fournir d'excellents services continus à nos clients. »

« En ce qui a trait aux résultats, a ajouté M. McKenzie, le Groupe TMX a dégagé une forte croissance de son bénéfice au premier trimestre de 2020 en regard des trois premiers mois de 2019, en raison de la volatilité élevée et du surcroît d'activité sur les marchés en réaction à la pandémie de COVID-19. Les perturbations sur les marchés, particulièrement durant le mois de mars, ont fait croître les volumes de nos activités de négociation et de compensation de titres de participation et de dérivés, ce qui a occasionné une hausse de 12 % des produits et de 14 % du résultat par action d'un exercice à l'autre. La croissance des produits et du bénéfice pour le trimestre a été contrebalancée en partie par une baisse des produits tirés du secteur Formation de capital, la forte volatilité ayant eu une incidence défavorable sur les conditions de mobilisation de capitaux. Malgré l'incertitude qui plane sur le contexte dans lequel nous menons nos activités, alors que les milieux des affaires préparent leur sortie de la crise de la pandémie de COVID-19, le Groupe TMX demeure concentré sur l'excellence des services qu'il fournit à ses clients, sur le maintien des activités sur ses marchés et sur la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance mondiale. »

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Mesures financières non conformes aux IFRS

Le résultat ajusté par action, le résultat ajusté dilué par action et le bénéfice net ajusté sont des mesures non conformes aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et n'ont pas de sens normalisé conformément aux IFRS. En conséquence, il est peu probable que ces mesures puissent être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le résultat ajusté par action, le résultat ajusté dilué par action et le bénéfice net ajusté servent à présenter notre performance financière continue d'une période à l'autre, abstraction faite d'un certain nombre d'ajustements. Ces ajustements comprennent l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, les charges liées au recentrage stratégique et l'augmentation des passifs d'impôt différé liée à la modification du taux d'imposition des sociétés du Royaume-Uni. La direction a recours à ces mesures tout en excluant certains éléments, car elle considère que cette approche donne lieu à une meilleure analyse de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation et sur le plan financier, y compris, dans certains cas, de notre capacité à générer de la trésorerie. En excluant ces éléments, nous pouvons aussi faire des comparaisons d'une période à une autre. Le fait d'exclure certains éléments ne signifie pas qu'ils sont de nature non récurrente ou qu'ils ne sont pas utiles aux investisseurs.

Comparaison du trimestre clos le 31 mars 2020 (« premier trimestre de 2020 » ou « T1 2020 ») et du trimestre clos le 31 mars 2019 (« premier trimestre de 2019 » ou « T1 2019 »)

L'information qui suit porte sur les états financiers du Groupe TMX pour le premier trimestre de 2020 comparativement au premier trimestre de 2019. Certains chiffres comparatifs ont été reclassés pour les rendre conformes à la présentation de l'information financière adoptée au cours de l'exercice à l'étude.











(en millions de dollars, sauf les montants T1 2020

T1 2019

Augmentation

en dollars Augmentation

en pourcentage par action) Produits 220,3 $ 197,5 $ 22,8 $ 12 % Charges d'exploitation 109,3

107,3

2,0

2 % Bénéfice d'exploitation 111,0

90,2

20,8

23 % Bénéfice net 70,1

61,2

8,9

15 % Bénéfice net ajusté1 87,0

73,1

13,9

19 %

















Résultat par action















De base 1,25

1,10

0,15

14 % Dilué 1,24

1,09

0,15

14 % Résultat ajusté par action2















De base 1,55

1,31

0,24

18 % Dilué 1,53

1,30

0,23

18 % Entrées de trésorerie liées aux activités















d'exploitation 79,0

52,5

26,5

50 %



___________________________ 1 Voir l'analyse à la rubrique Mesures financières non conformes aux IFRS. 2 Voir l'analyse à la rubrique Mesures financières non conformes aux IFRS.

Bénéfice net et résultat par action

Le bénéfice net du premier trimestre de 2020 s'est chiffré à 70,1 millions de dollars, ou 1,25 $ par action ordinaire de base et 1,24 $ par action ordinaire après dilution, contre un bénéfice net de 61,2 millions de dollars, ou 1,10 $ par action ordinaire de base et 1,09 $ par action ordinaire après dilution, au premier trimestre de 2019. La hausse du bénéfice net et du résultat par action a essentiellement découlé de l'accroissement des produits, contrebalancé en partie par les charges d'exploitation plus élevées. Au cours du premier trimestre de 2020, il y a eu une modification du taux d'imposition prévu des sociétés du Royaume-Uni, donnant lieu à une augmentation des passifs d'impôt différé et à une hausse correspondante de la charge d'impôt de 7,4 millions de dollars, ce qui est venu réduire le bénéfice net. La hausse du résultat dilué par action a également été atténuée par l'accroissement du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours du premier trimestre de 2020 en regard du premier trimestre de 2019.

Rapprochement du résultat ajusté par action3 du premier trimestre de 2020 et du premier trimestre de 2019

Le tableau qui suit présente un rapprochement du résultat par action et du résultat ajusté par action.



T1 2020 T1 2019 (non audité) De base

Dilué

De base

Dilué

Résultat par action 1,25 $ 1,24 $ 1,10 $ 1,09 $ Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :















Amortissement des immobilisations incorporelles liées















aux acquisitions 0,17

0,16

0,17

0,17

Charges liées au recentrage stratégique4 --

--

0,04

0,04

Augmentation des passifs d'impôt différé liée à la















modification du taux d'imposition du Royaume-Uni 0,13

0,13

--

--

Résultat ajusté par action5 1,55 $ 1,53 $ 1,31 $ 1,30 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 56 280 284

56 730 840

55 841 359

56 224 525



Le résultat ajusté dilué par action a augmenté de 18 %, passant de 1,30 $ au premier trimestre de 2019 à 1,53 $ au premier trimestre de 2020. Ce résultat s'explique en grande partie par l'accroissement des produits, atténué par les charges d'exploitation plus élevées. L'augmentation du résultat ajusté dilué par action a été amoindrie dans une certaine mesure par l'augmentation du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au premier trimestre de 2020 par rapport au premier trimestre de 2019.

___________________________ 3 Voir l'analyse à la rubrique Mesures financières non conformes aux IFRS. 4 Se reporter à la rubrique Charges liées au recentrage stratégique dans notre rapport de gestion du premier trimestre de 2020 pour obtenir davantage de renseignements. Voir l'analyse à la rubrique Mesures financières non conformes aux IFRS. 5 Voir l'analyse à la rubrique Mesures financières non conformes aux IFRS.

Rapprochement du bénéfice net ajusté6 du premier trimestre de 2020 et du premier trimestre de 2019

Le tableau qui suit présente un rapprochement du bénéfice net et du bénéfice net ajusté.

(en millions de dollars)

(non audité) T1 2020

T1 2019

Augmentation

(diminution)

en dollars Augmentation

(diminution)

en pourcentage Bénéfice net 70,1 $ 61,2 $ 8,9 $ 15 % Ajustements pour tenir compte de ce qui















suit :















Amortissement des immobilisations















incorporelles liées aux acquisitions 9,5

9,5

--

-- % Charges liées au recentrage stratégique7 --

2,4

(2,4)

(100) % Augmentation des passifs d'impôt différé















liée à la modification du taux















d'imposition du Royaume-Uni 7,4

--

7,4

s.o.

Bénéfice net ajusté8 87,0 $ 73,1 $ 13,9 $ 19 %

Le bénéfice net ajusté a progressé de 19 %, passant de 73,1 millions de dollars au premier trimestre de 2019 à 87,0 millions de dollars au premier trimestre de 2020 par suite, pour l'essentiel, de l'augmentation des produits, contrebalancée en partie par les charges d'exploitation plus élevées.

Produits

(en millions de dollars) T1 2020

T1 2019

Augmentation

(diminution)

en dollars Augmentation

(diminution)

en pourcentage Formation de capital 40,1 $ 41,8 $ (1,7) $ (4) % Négociation et compensation de titres de















participation et de titres à revenu fixe 58,2

48,5

9,7

20 % Négociation et compensation de dérivés 40,5

32,6

7,9

24 % Solutions globales, perspectives et stratégies















d'analyse 79,8

74,6

5,2

7 % Autres 1,7

--

1,7

s. o.



220,3 $ 197,5 $ 22,8 $ 12 %

_______________________ 6 Voir l'analyse à la rubrique Mesures financières non conformes aux IFRS. 7 Se reporter à la rubrique Charges liées au recentrage stratégique dans notre rapport de gestion du premier trimestre de 2020 pour obtenir davantage de renseignements. Voir l'analyse à la rubrique Mesures financières non conformes aux IFRS. 8 Voir l'analyse à la rubrique Mesures financières non conformes aux IFRS.

Les produits se sont chiffrés à 220,3 millions de dollars au premier trimestre de 2020, en hausse de 22,8 millions de dollars, ou 12 %, par rapport à 197,5 millions de dollars au premier trimestre de 2019 par suite des hausses au titre des produits tirés du secteur Négociation et compensation de titres de participation et de titres à revenu fixe, du secteur Négociation et compensation de dérivés, de Trayport, ainsi que du secteur Autres (y compris les profits de change). Ces hausses ont été légèrement neutralisées par la diminution des produits du secteur Formation de capital.

Charges d'exploitation















(en millions de dollars) T1 2020

T1 2019

Augmentation

(diminution)

en dollars Augmentation

(diminution)

en pourcentage Rémunération et avantages 56,2 $ 53,0 $ 3,2 $ 6 % Systèmes d'information et de négociation 12,7

12,5

0,2

2 % Frais de vente et charges générales et















administratives 20,6

18,2

2,4

13 % Amortissements des immobilisations















corporelles et incorporelles 19,8

20,3

(0,5)

(2) % Charges liées au recentrage stratégique --

3,3

(3,3)

(100) %

109,3 $ 107,3 $ 2,0 $ 2 %

Les charges d'exploitation se sont établies à 109,3 millions de dollars au premier trimestre de 2020, en hausse de 2,0 millions de dollars, ou de 2 %, par rapport à celles de 107,3 millions de dollars inscrites au premier trimestre de 2019. Cet accroissement des charges s'explique en partie par l'augmentation des charges au titre des régimes incitatifs liés au rendement. Par ailleurs, des augmentations ont été constatées au titre des frais de vente et charges générales et administratives se rapportant aux projets et des coûts recouvrables liés aux activités de compensation de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs (la « CDS »). VisoTech (entreprise acquise le 15 mai 2019) a également entraîné une augmentation des charges. Ces hausses ont été contrebalancées par l'absence, au cours du premier trimestre de 2020, de charges liées au recentrage stratégique, lesquelles s'étaient chiffrées à 3,3 millions de dollars au premier trimestre de 2019, ainsi que par la diminution des frais de déplacement et de divertissement entre le premier trimestre de 2019 et le premier trimestre de 2020.

Informations supplémentaires

Charge d'impôt sur le résultat et taux d'impôt effectif

Charge d'impôt sur le résultat (en millions de dollars) Taux d'impôt effectif (en pourcentage) T1 2020

T1 2019

T1 2020

T1 2019

34,3 $ 21,1 $ 33 % 26 %

















Compte non tenu de l'ajustement ci-dessous, le taux d'impôt effectif se serait établi à environ 26 % pour le premier trimestre de 2020.





Au premier trimestre de 2020, les passifs d'impôt différé ont augmenté et une hausse correspondante de la charge d'impôt de 7,4 millions de dollars a été inscrite en lien avec le taux d'imposition des sociétés du Royaume-Uni. Au cours du premier trimestre de 2020, il a été annoncé que le taux d'imposition des sociétés du Royaume-Uni ne diminuerait pas, contrairement à ce qui avait été prévu. Par conséquent, nous avons dû réévaluer les passifs d'impôt différé liés aux immobilisations incorporelles acquises.

PRATIQUE DE GOUVERNANCE À L'ÉGARD DES ÉTATS FINANCIERS

Le comité des finances et de l'audit du conseil d'administration du Groupe TMX (le « conseil ») a passé en revue le présent communiqué de presse ainsi que les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités pour le premier trimestre de 2020 et le rapport de gestion connexe, et il a recommandé que le conseil les approuve. Les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités pour le premier trimestre de 2020, le rapport de gestion s'y rapportant et le contenu du présent communiqué de presse ont été approuvés par tous les membres du conseil suivant leur examen.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Nos états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités pour le premier trimestre de 2020 sont établis en conformité avec les IFRS et sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les mesures financières comprises dans le rapport de gestion et le présent communiqué de presse sont fondées sur des états financiers qui ont été préparés conformément aux IFRS, sauf indication contraire, et sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

ACCÈS AUX DOCUMENTS

Le Groupe TMX a déposé ses états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités et son rapport de gestion pour le premier trimestre de 2020 auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Le présent communiqué de presse doit être lu à la lumière de nos états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités et notre rapport de gestion pour le premier trimestre de 2020. Ces documents sont disponibles à l'adresse www.sedar.com ou sur le site Web du Groupe TMX, à l'adresse www.tmx.com. Ce communiqué de presse ne reprend pas les renseignements figurant sur le site Web. En outre, il sera possible d'obtenir sans frais des exemplaires de ces documents en communiquant avec l'équipe des relations avec les investisseurs du Groupe TMX par téléphone, au 416 947-4277, ou par courriel, à TMXshareholder@tmx.com.

MISE EN GARDE CONCERNANT L'INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse du Groupe TMX renferme de l'« information prospective » (au sens attribué à ce terme dans la législation en valeurs mobilières canadienne applicable) qui est fondée sur des attentes, des hypothèses, des estimations, des prévisions et d'autres facteurs que la direction estime pertinents en date du présent communiqué de presse. On reconnaît souvent, mais pas toujours, l'information prospective à l'emploi de termes et d'expressions de nature prospective comme « prévoir », « s'attendre à », « budgéter », « planifier », « viser », « estimer », « avoir l'intention de », ou « croire », ou des variantes de ces termes et expressions ou leur forme négative ou des déclarations selon lesquelles certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront », ou non, être prises, survenir ou se matérialiser. En raison de sa nature, l'information prospective exige que nous formulions des hypothèses et est exposée à des risques et à des incertitudes d'importance en raison desquels nos attentes, nos conclusions et nos hypothèses pourraient se révéler inexactes.

L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse comprend notamment les objectifs de croissance; l'effet attendu de l'acquisition de VisoTech sur les résultats du Groupe TMX; la relance proposée du contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de deux ans; nos cibles à l'égard du ratio de distribution des dividendes; la capacité du Groupe TMX de réduire la dette ainsi que le calendrier connexe; la modernisation des plateformes de compensation, notamment les dépenses en trésorerie prévues relativement à la modernisation de nos plateformes de compensation et le moment où cette modernisation se concrétisera; d'autres énoncés portant sur les réductions de coûts; l'incidence de la capitalisation boursière globale des émetteurs inscrits à la TSX et à la TSXV (de 2019 à 2020) sur les produits du Groupe TMX; les changements futurs au taux d'impôt prévu par la loi du Groupe TMX anticipé pour 2020; d'autres facteurs relatifs aux bourses de valeurs, aux produits dérivés et aux chambres de compensation ainsi qu'à l'entreprise, aux objectifs et aux priorités stratégiques, à la conjoncture du marché, aux tarifs, aux projets de nature technologique et à d'autres initiatives, ainsi qu'aux résultats financiers ou à la situation financière, aux activités et aux perspectives du Groupe TMX, qui comportent des risques et des incertitudes d'importance.

Ces risques incluent la concurrence d'autres bourses ou marchés, y compris les systèmes de négociation parallèles et les nouvelles technologies, à l'échelle nationale ou internationale; la dépendance à l'égard de l'économie canadienne; les répercussions défavorables sur nos résultats de la conjoncture ou de l'incertitude entourant l'économie mondiale (y compris la COVID-19), notamment les modifications aux cycles commerciaux qui ont une incidence sur notre secteur; l'incapacité de recruter et de maintenir en poste du personnel qualifié; des facteurs géopolitiques et autres qui pourraient entraîner une interruption des activités (y compris la COVID-19); la dépendance à l'égard de la technologie de l'information; la vulnérabilité de nos réseaux et des fournisseurs de services tiers à l'égard des risques de sécurité, notamment des cyberattaques; l'incapacité de formuler ou de mettre en oeuvre adéquatement nos stratégies; les contraintes imposées par la réglementation; les contraintes imposées en raison de notre niveau d'endettement; les risques liés aux litiges ou à d'autres procédures; la dépendance envers une clientèle suffisante; l'incapacité d'élaborer, de commercialiser ou de faire accepter de nouveaux produits; l'incapacité d'intégrer les entreprises acquises de manière à atteindre les objectifs économiques prévus ou de nous dessaisir d'activités moins rentables de manière efficace; le risque de change; l'incidence défavorable de nouvelles activités commerciales; les incidences défavorables de dessaisissements d'activités; l'incapacité de répondre à nos besoins de trésorerie en raison de notre structure de société de portefeuille et des restrictions applicables au versement de dividendes; la dépendance envers des fournisseurs tiers de produits et de services; la dépendance des activités de négociation à l'égard d'un petit nombre de clients; les risques liés à nos activités de compensation; les défis de l'expansion internationale; les restrictions sur la propriété d'actions ordinaires du Groupe TMX; notre incapacité de protéger notre propriété intellectuelle; les répercussions défavorables d'un événement de marché systémique sur certaines de nos activités; les risques liés au crédit des clients; le fait que les structures de coûts sont largement fixes; l'incapacité de réaliser des réductions de coûts selon les montants ou le calendrier prévus; la dépendance à l'égard du niveau d'activité boursière qui échappe à notre volonté; les contraintes réglementaires qui s'appliquent aux activités du Groupe TMX et de ses filiales réglementées, les coûts relatifs aux services de compensation et de dépôt, les volumes de négociation (qui pourraient être supérieurs ou inférieurs aux prévisions) et les produits; les niveaux futurs des produits, qui pourraient être moins importants que prévu, ou des coûts, qui pourraient être plus importants que prévu.



L'information prospective est fondée sur un certain nombre d'hypothèses qui peuvent se révéler inexactes, notamment les hypothèses relatives à la capacité du Groupe TMX de soutenir la concurrence mondiale et régionale; la conjoncture économique et commerciale en général; les cours de change (notamment les estimations des cours de change entre le dollar canadien et le dollar américain ou la livre sterling); les prix des marchandises; le niveau des opérations et de l'activité sur les marchés et particulièrement le niveau des opérations sur les principaux produits du Groupe TMX; les activités d'expansion, de marketing et de vente; la disponibilité continue de financement à des conditions acceptables pour des initiatives futures; les niveaux de productivité du Groupe TMX, de même que ceux de ses concurrents; la concurrence sur le marché; les activités de recherche et de développement; la capacité de lancer avec succès de nouveaux produits et leur acceptation par les clients; le lancement réussi de diverses ressources et capacités technologiques; l'incidence de divers règlements sur le Groupe TMX et ses clients; le maintien de bonnes relations entre le Groupe TMX et son personnel, et la durée de toute interruption de travail, panne du matériel ou autre interruption importante des activités à l'un de ses établissements, à l'exception des interruptions pour entretien et autres interruptions similaires prévues.

Outre les hypothèses énoncées ci-dessus, l'information prospective se rapportant aux objectifs à long terme de taux de TCAC des produits et aux objectifs à long terme de TCAC du résultat ajusté par action est fondée sur des hypothèses, notamment :

le succès obtenu par le Groupe TMX dans la réalisation d'initiatives de croissance et l'atteinte d'objectifs commerciaux;





la poursuite des investissements dans des entreprises de croissance et dans des initiatives de transformation, dont des systèmes post-négociation de la prochaine génération;





l'absence de variations importantes de notre taux d'impôt effectif, de nos produits récurrents et du nombre de nos actions en circulation;





des niveaux modérés de volatilité au sein des marchés;





des niveaux d'inscriptions, de négociation et de compensation conformes à l'activité historique;





une croissance économique conforme à l'activité historique;





l'absence de modifications importantes dans la réglementation;





la poursuite de la gestion disciplinée des charges dans l'ensemble de nos activités;





la révision continue des priorités d'investissement en faveur de solutions d'entreprise et de nouvelles capacités;





la génération de flux de trésorerie disponibles conformes aux montants annualisés historiques;





une incidence limitée de la pandémie de COVID-19 sur nos plans de croissance des activités à long terme, y compris sur la capacité de nos émetteurs inscrits de mobiliser des capitaux.

Bien que nous estimions que des événements ou des faits subséquents pourraient nous amener à modifier notre point de vue, nous n'avons nullement l'intention de mettre à jour la présente information prospective, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne nous y oblige. Il ne faut pas se fier à la présente information prospective comme s'il s'agissait de notre avis à une date postérieure à celle du présent communiqué de presse. Nous avons tenté de répertorier les facteurs importants susceptibles de faire différer sensiblement les mesures, événements ou résultats réels de ceux qui sont actuellement présentés dans l'information prospective. Toutefois, il peut exister d'autres facteurs pouvant faire différer sensiblement les mesures, événements ou résultats de ceux qui sont actuellement prévus, estimés ou attendus. Rien ne garantit que l'information prospective se révélera exacte, étant donné que les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure à l'information prospective. La liste des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur nous ne se veut pas exhaustive. Une description des facteurs susmentionnés est présentée à la rubrique Gestion des risques d'entreprise de notre rapport de gestion annuel de 2019, lequel est intégré par renvoi à notre rapport de gestion du premier trimestre de 2020, ainsi qu'à la rubrique Mise à jour de la gestion des risques d'entreprise du rapport de gestion du premier trimestre de 2020.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

Conférence téléphonique / Webdiffusion audio

Le Groupe TMX tiendra une conférence téléphonique, qui sera aussi diffusée sur le Web, afin de discuter des résultats financiers du premier trimestre de 2020.

Horaire : de 8 h à 9 h HE, le mardi 12 mai 2020

Les participants à la conférence téléphonique sont priés de téléphoner au numéro ci-après au moins 15 minutes avant le début de la conférence.

La webdiffusion audio de la conférence sera aussi disponible sur le site Web du Groupe TMX au www.tmx.com, sous l'onglet Investisseurs. http://www.tmx.com/

Conférence téléphonique : 647 427-7450 ou 1 888 231-8191

Enregistrement : 416 849-0833 ou 1 855 859-2056

Le code d'accès pour l'enregistrement est 4790669.

