Initiative d'Innovation autochtone lance sa programmation inaugurale





TORONTO, le 11 mai 2020 /CNW/ - L'Initiative d'innovation autochtone, hébergée par Grands défis Canada, est heureuse d'annoncer le lancement de sa programmation inaugurale, Faire avancer l'égalité des genres autochtones grâce à l'innovation et à l'entrepreneuriat, le 11 mai 2020.

Le programme fournira un capital d'amorçage bien nécessaire pour les projets innovateurs qui feront la promotion de l'égalité des genres dans les communautés autochtones partout au Canada. Le programme reconnaît les défis additionnels auxquels font face les femmes et les individus de genres divers lorsqu'ils entrent dans les domaines de l'innovation, du commerce et de l'entrepreneuriat. Ce programme offrira non seulement des fonds aux innovateurs, mais il offrira aussi du soutien pour le renforcement des capacités, et améliorera l'accès aux principaux réseaux d'entreprises.

«L'Initiative innovation autochtone est basée sur la force et la résilience des communautés autochtones et sur le pouvoir des femmes et des dirigeants des communautés LGBTQ2 autochtones. En fournissant financement de démarrage allant jusqu'à 250 000$ par projet innovateur, le gouvernement du Canada et nos partenaires soutiendront la création d'emplois et l'avancement de l'égalité des genres autochtones » a dit la ministre Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural. Ce programme est soutenu en partie par le programme pour les femmes de Femmes et Égalité des genres Canada.

« Ce lancement marque un moment charnière de la réconciliation économique. Le soutien des femmes autochtones et des personnes de genres divers pour le développement et la mise en oeuvre de solutions innovantes aux défis rencontrés dans leurs communautés avec des capitaux, des connaissances et des réseaux, pourrait changer leur vie, celle de leurs familles et de nos nations », a ajouté Sara Wolfe, directrice d'Initiative d'innovation autochtone chez Grands défis Canada. « Je suis vraiment heureuse de voir plus de nos innovateurs et entrepreneurs femmes et personnes de genres divers réaliser leur plein potentiel. »

« L'innovation est une valeur autochtone. Lorsque nous regardons les peuples autochtones au cours de l'histoire, il est évident qu'il leur a fallu de la créativité et de la résilience, non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer » dit Jeff Cyr, président du conseil d'Initiative d'innovation autochtone chez Grands défis Canada. « Dans une ère de réconciliation, le soutien des innovations autochtones est essentiel à la création de changements systémiques importants à travers le pays. L'Initiative d'innovation autochtone offre du soutien aux organisations et aux entreprises qui cherchent à développer ou à élargir leurs projets d'innovation sociale et d'entreprise sociale dans le but de débloquer des capitaux indispensables pour ces innovations à fort potentiel dans leur stade préliminaire. »

Pour plus d'informations au sujet de la plateforme et du programme,Initiative d'innovation autochtone vous invite à visiter son site web, indigenousinnovate.org.

L'Initiative d'innovation autochtone est hébergée par Grands défis Canada avec le soutien du ministère Femmes et Égalité des genres Canada, la Fondation McConnell et la Fondation RBC.

À PROPOS DE L'INITIATIVE D'INNOVATION AUTOCHTONE

L'Initiative d'innovation autochtone est une plateforme d'innovation présentement hébergée par Grands défis Canada. Les programmes sont profondément enracinés dans les connaissances et les façons d'être autochtones, et sont soutenus et guidés par le Conseil d'innovation autochtone. Notre but est de permettre aux innovateurs autochtones d'identifier et de résoudre leurs propres défis, de changer des vies et de stimuler une croissance inclusive grâce à l'innovation et l'entrepreneuriat social.

L'innovation autochtone n'est pas nécessairement une chose nouvelle. Elle peut être une idée basée sur les connaissances et les pratiques traditionnelles et appliquée à une nouvelle situation ou un nouveau contexte. Créée par des meneurs autochtones, l'Initiative d'innovation autochtone vise à déclencher une nouvelle génération d'innovations autochtones et à accélérer l'écosystème économique autochtone émergent.

Les innovateurs sont soutenus grâce à un programme de capital d'amorçage avec des bourses allant jusqu'à 250 000$ afin de développer et de tester Des idées audacieuses ayant un grand impact®.

À PROPOS DE GRANDS DEFIS CANADA

L'un des plus grands investisseurs d'impact au Canada, Grands défis Canada a financé plus de 1 250 innovations menées par des innovateurs dans 105 pays. Financé par le gouvernement du Canada et d'autres partenaires, Grands défis Canada finance des innovateurs dans des pays à revenu faible et intermédiaire, et au Canada.

Grands défis Canada estime que ces innovations ont le potentiel de sauver jusqu'à 1.6 million de vies et améliorer jusqu'à 51 millions de vies d'ici 2030.

À PROPOS DU PROGRAMME POUR LES FEMMES DE FEMMES ET ÉGALITE DES GENRES CANADA (FEGC)

L'objectif du programme pour les femmes est d'assurer la pleine participation des femmes dans la vie économique, sociale et démocratique du Canada. Du financement est fourni aux organisations admissibles afin de soutenir des projets des niveaux local, régional et national qui abordent les trois domaines prioritaires suivants:

Mettre fin à la violence contre les femmes et les filles.

Améliorer la sécurité économique et la prospérité des femmes.

Encourager les femmes et les filles à occuper des rôles de direction et de prise de décision.

