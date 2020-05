Performance intime et exclusive de Measha Brueggergosman en soutien à Coeur + AVC





TORONTO, le 11 mai 2020 /CNW/ - La soprano canadienne de renommée internationale Measha Brueggergosman présentera la musique de son nouvel album, Measha Jazz, lors d'un événement exclusif Facebook en direct en soutien à Coeur + AVC.

Measha fera partager son histoire personnelle; elle parlera de l'impact de la COVID-19 sur les personnes vivant avec une maladie du coeur ou l'AVC, et de ce que fait activement Coeur + AVC pour la communauté.

Le terrifiant périple de Measha avec les maladies du coeur a débuté il y a plus d'une dizaine d'années. Ayant survécu à deux événements cardiaques, elle s'est jointe à Coeur + AVC au cours de la dernière année afin de sensibiliser les gens à la nécessité de recueillir des fonds pour la recherche cardiovasculaire chez les femmes. Les maladies du coeur et l'AVC sont les principales causes de décès prématuré chez les femmes au pays.

Quoi : Joignez-vous à Coeur + AVC pour un événement exclusif Facebook en direct. Performance intime offerte dans les deux langues officielles.



Au cours de ce concert intime, la soprano nous régalera de plusieurs succès musicaux, notamment Les Deux printemps, de Daniel Bélanger, chanson qui se retrouvera sur son nouvel album.



Où : Français: https://www.facebook.com/coeuretavc

Anglais: https://www.facebook.com/heartandstroke



Quand : Jeudi 14 mai 2020, 20 h (HE)

L'album rend hommage aux chanteurs et compositeurs légendaires et sera offert gratuitement par téléchargement sur la page Facebook et le son site Web de Measha pour les 11 prochaines semaines, une chanson à la fois.

À propos de Coeur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Coeur + AVC mène la lutte contre les maladies du coeur et l'AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous promouvons la santé, préservons la vie et favorisons le rétablissement grâce à la recherche, à la prévention et à des politiques publiques. coeuretavc.ca

