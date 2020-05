Sinopec se classe première dans l'industrie énergétique et chimique chinoise en termes de valeur de la marque





Sinopec est valorisée à 299,1 milliards RMB, ce qui en fait la deuxième marque la plus prisée en Chine

BEIJING, 11 mai 2020 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec »), leader chinois de l'énergie et des produits chimiques, s'est vue nommée, lors de la Journée de la marque chinoise 2020, tenue le 10 mai, la première marque de l'industrie chimique et énergétique chinoise en termes de valeur de la marque.

Au tableau d'évaluation des marques chinoises, publié dans le cadre de l'événement, Sinopec s'est portée à 299,1 milliards RMB, soit une augmentation de 17,3 milliards RMB d'une année sur l'autre, ce qui en fait la première marque de l'industrie chimique et énergétique chinoise et la deuxième marque la plus prisée du pays.

La valeur de ses sous-marques a également bondi : Easy Joy a atteint 16,1 milliards RMB, en hausse de 4,6 milliards RMB, Great Wall Lubricant a franchi la barre des 7,7 milliards RMB, en progression de 600 millions RMB, tandis que Epec.com se fixe à 9,8 milliards RMB et Sinopec « Donghai » Asphalt se chiffre à 1,2 milliard RMB.

Chapeautée par l'Administration d'État pour la réglementation des marchés, la Journée de la marque chinoise est organisée conjointement par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international, le Conseil chinois pour le développement des marques, la China Appraisal Society (organisme d'évaluation de Chine) et d'autres organisations qui s'emploient à dynamiser la transformation de la Chine alors qu'elle passe d'une économie axée sur la fabrication à une économie tirée par l'innovation, d'une rapidité inégalée à une qualité incomparable, de la fabrication de produits à la création de marques. Rendue à septième édition cette année, la Journée de la marque chinoise a reçu les mises en candidature auprès de 830 marques, lesquelles ont été triées sur le volet, et, au final, la valeur de 564 marques totalisant 7,3563 billions de RMB a été annoncée.

Fidèle à son engagement pris depuis 37 ans, Sinopec, en prenant aussi des initiatives concrètes et responsables, met tout en oeuvre pour créer des énergies et des produits chimiques plus propres et s'emploie aujourd'hui à développer sa marque et à définir sa contribution à la société. En mars de cette année, Sinopec a publié ses « Avis directeurs sur le renforcement des efforts de consolidation de la marque Sinopec », précisant pour la première fois le concept sous-jacent qui est de promouvoir le développement durable de l'industrie énergétique et chimique, par l'innovation et la responsabilité, afin de rendre la vie meilleure et de devenir une marque leader dans le monde et la meilleure de sa catégorie.

Parallèlement, soucieuse d'améliorer la notoriété de la marque auprès des employés et de mieux l'asseoir, Sinopec s'est associée à l'Association chinoise pour la qualité pour lancer l'initiative « Excellence et efficacité de la marque : 10 cas de marketing exceptionnels de la marque », l'objectif d'ensemble étant d'encourager la communication et le partage entre les différentes sous-marques et divisions de la société d'une part et, d'autre part, de faire vivre une culture d'entreprise solide et dynamique.

Forte de la valorisation de sa marque, la consécration, s'il en est, de ses réalisations, Sinopec entend continuer à rehausser son image de marque et à faire porter ses efforts sur la création d'un impact positif dans la société.

À propos de Sinopec

Sinopec Corp., l'une des principales sociétés intégrées d'énergie et de chimie en Chine, exerce ses activités dans les domaines constitués comme suit : exploration et production, transport par pipeline et vente de pétrole et de gaz naturel; vente, stockage et transport de produits pétroliers, pétrochimiques, carbochimiques, de fibres synthétiques, d'engrais et autres produits chimiques; import et export, activité d'intermédiation comprise, de pétrole, de gaz naturel, de produits pétroliers, pétrochimiques et chimiques et autres produits de base et technologies; et recherche, développement et application de technologies et d'informations.

En se donnant pour mission de « nourrir la beauté de la vie », ce qui l'amène à placer les employés, la responsabilité, l'intégrité, la précision, l'innovation et le principe gagnant-gagnant au coeur de ses valeurs fondamentales, Sinopec poursuit des stratégies de valorisation, de développement axé sur l'innovation, d'allocation intégrée des ressources, de coopération ouverte et de croissance verte réduite en carbone, l'objectif étant de devenir une entreprise de premier plan mondial dans les domaines de l'énergie et de la chimie.

