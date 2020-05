Déclaration commune des ministres de Services aux Autochtones, de Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, à l'occasion de la Semaine nationale des soins infirmiers, pour souligner les efforts déployés par le personnel infirmier dans les communautés autochtones





OTTAWA, le 11 mai 2020 /CNW/ - Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ont publié la déclaration suivante afin de célébrer la Semaine nationale des soins infirmiers :

«?Chaque année, nous célébrons la Semaine nationale des soins infirmiers afin de reconnaître la contribution indispensable des infirmiers et des infirmières qui soignent et sauvent la vie des Canadiens. En cette période difficile, leur travail est plus important que jamais.

On souligne en 2020 l'Année internationale des sages-femmes et des soins infirmiers. Au début de l'année, ce thème était important pour rendre hommage à ces personnes et célébrer leurs contributions exceptionnelles à l'amélioration du système de santé en vue de répondre aux besoins des communautés autochtones. Récemment, en raison de l'apparition du coronavirus, l'importance de leur contribution est devenue encore plus grande, puisque le personnel infirmier reste en première ligne pour soigner les patients les plus gravement malades.

Alors que nous sommes confrontés à une situation sans précédent en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, le personnel infirmier travaillant dans les communautés autochtones continue de faire preuve d'un dévouement absolu pour garantir que les Premières Nations et les Inuits reçoivent des soins, des tests et des traitements de la plus haute qualité et culturellement acceptables. Nous remercions également le personnel infirmier inuit, métis et des Premières Nations qui travaille dans divers milieux au Canada, qui prennent soin des personnes atteintes tout en s'efforçant de promouvoir et de fournir des services de santé culturellement sécuritaires.

Nous nous engageons à accompagner les professionnels de la santé de première ligne, qui jouent un rôle essentiel dans la prestation des soins de santé primaires et critiques nécessaires, en leur fournissant une capacité de pointe, des équipements de protection individuelle (EPI) et d'autres équipements et fournitures, le cas échéant, pour répondre à la COVID-19. De plus, Services aux Autochtones (SAC) a commencé à transporter du personnel des services essentiels, y compris des infirmiers et infirmières, et des fournitures à bord de vols nolisés spéciaux, vers des communautés accessibles en avion afin de réduire au minimum le risque d'exposition à la COVID-19 tant pour les fournisseurs de services que pour la population locale. Ces vols nolisés garantiront le respect des procédures de sécurité dans les terminaux exclusifs afin de protéger la santé des travailleurs de première ligne et des communautés dans lesquelles ils sont à l'oeuvre. SAC s'efforce d'adopter cette procédure pour l'ensemble de son personnel infirmier qui se rend dans les communautés des Premières Nations au sud du 60e parallèle.

Nous reconnaissons également le travail que les infirmiers et infirmières font tout au long de l'année, en dehors des urgences sanitaires, pour administrer des vaccins vitaux aux bébés et aux enfants, pour informer les gens au sujet du diabète, pour traiter les infections transmissibles sexuellement et par le sang, pour effectuer des examens de santé et aiguiller les patients vers des spécialistes. Le personnel infirmier fournit un soutien médical et des conseils aux mères pendant la grossesse et l'accouchement, alors qu'elles célèbrent la joie d'une nouvelle vie au sein de la communauté. Les infirmières et infirmiers aident également à soulager les souffrances des personnes en fin de vie, tout en apportant un réconfort aux familles endeuillées.

Bien que cette pandémie ait mis en évidence le rôle essentiel joué par le personnel infirmier dans le système de santé, à l'avenir, nous devrions remercier les infirmières et infirmiers tous les jours de leurs efforts inlassables visant à améliorer la qualité de vie dans les communautés qu'elles servent. C'est pourquoi, à toutes les infirmières et à tous les infirmiers qui travaillent dans les communautés autochtones et partout au Canada, nous disons merci, thank you, miigwetch, marsi, nakumik, ay-hay, niá:wen, wela'lin, huy chexw, marsi tchogh »

