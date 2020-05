Alors que le Vatican rouvre ses portes, Delos se joint à Humanity 2.0 Well Being pour assurer la construction des premières installations de bien-être du portefeuille immobilier du Vatican, au célèbre Institut Pontifical Oriental





En réponse à la pandémie de coronavirus, Delos, une société immobilière et technologique spécialisée dans le bien-être, est entré en collaboration avec Humanity 2.0 Well Being et l'Institut Pontifical Oriental pour rénover les résidences de l'Orientale, au Vatican, et y intégrer ses technologies et solutions éprouvées de santé et de bien-être.

Alors que Rome et le Vatican sortent lentement du confinement, une opportunité unique se présente pour renforcer la protection sanitaire, prévenir les maladies et réduire la transmission virale dans les maisons, les bureaux, les paroisses et les établissements scolaires grâce à des technologies et des solutions scientifiquement prouvées.

Delos, une référence scientifique reconnue en matière d'installations de santé, a élaboré un programme sur mesure pour l'Institut Pontifical Oriental, couvrant des technologies éprouvées de purification de l'air et de nettoyage des surfaces, d'éclairage circadien et autres rénovations, conçues pour renforcer le système immunitaire, réduire le stress, améliorer la qualité du sommeil et promouvoir le bien-être dans son ensemble.

En partenariat avec Humanity 2.0 Well Being, la plateforme de bien-être créée en collaboration avec le Vatican (Saint Siège), l'Institut Pontifical Oriental a été retenu en raison de sa vaste expérience et de son leadership innovant, ainsi que pour son rôle vital dans le rassemblement de groupes interconfessionnels internationaux au Vatican. Sous la direction du révérend David Nazar, Compagnie de Jésus, l'Institut Pontifical Oriental a été créé par le Pape Benoît XV en 1917, est fait actuellement office d'établissement d'études supérieures au service des Églises orientales.

"L'Église catholique est à la tête du plus grand système scolaire gouvernemental au monde, avec une présence dans plus de 100 pays et certaines institutions vieilles de plus de 1 000 ans, et gère un quart des établissements de soins de santé dans le monde", déclare le Père David Nazar, recteur de l'Orientale. "Sa préoccupation première a toujours été de veiller sur l'individu et sur la société. Les dernières technologies de l'information et sciences du bien-être ont mis en lumière la nécessité impérieuse d'humanisation du système éducatif. Nos étudiants viennent de plus de 40 pays différents. Un grand nombre d'entre eux ne disposent que des ressources limitées, et la dépression chez les étudiants est un phénomène croissant dans un monde qui peine à trouver un objectif commun. Le COVID-19 nous a montré à quel point nous sommes fragiles. Avec Delos et Humanity 2.0 Well Being, nous allons déployer des outils de santé et de bien-être pour relever ces défis éducatifs modernes, nous aidant ainsi à concentrer nos efforts sur le renforcement de la personne dans son intégralité, c'est-à-dire son corps, sa tête et son esprit. Avec toute l'attention qu'il porte à l'écologie humaine, le Pape François a demandé aux institutions religieuses de faire preuve de leadership. Et c'est précisément ce que fait l'Orientale, en partenariat avec Delos et Humanity 2.0 Well Being."

"Nous sommes fiers que l'on nous ait demandé de personnaliser notre gamme de solutions technologiques et de recherche, développées au fil des ans, en vue de proposer un programme exclusif pour les résidences de l'Institut Pontifical Oriental en cette période si particulière", déclare Paul Scialla, fondateur et PDG de Delos. "Nous savons que les espaces de vie ont un véritable impact sur la santé humaine, mais la pandémie actuelle a décuplé la nécessité vitale de rénovations sanitaires factuelles dans l'environnement intérieur, qui sont en cours au Vatican et dans son réseau mondial."

En raison de la présence planétaire de l'Église catholique, avec 200 000 collèges, universités et écoles, 220 000 paroisses, 117 000 maisons de retraire et résidences de personnes âgées, et 10 000 orphelinats dans 196 pays, le programme Vatican de Delos à l'Orientale sera appliqué plus largement à l'Église catholique afin de définir les meilleures pratiques institutionnelles.

"En rénovant nos établissements pédagogiques grâce à des innovations de santé, nous consolidons nos capacités humaines durant une des phases de développement les plus formatrices", déclare Morad Fareed, PDG de Humanity 2.0 Well Being et cofondateur de Delos. "Le Père Nazar et l'équipe de l'Orientale font figure de pionniers. Ce partenariat initial est à la fois un cadre de travail et un catalyseur pour une collaboration stratégique plus poussée avec le Vatican durant cette époque charnière."

Avec le soutien du Pape François, et en conjonction avec le Père William Watson, Compagnie de Jésus, vice-président du développement de l'Orientale, les résidences, bureaux, salles de classe et bibliothèque/salle de conférence ont fait l'objet de profondes rénovations en 2017 - à l'occasion du 100e anniversaire de l'Institut. Ces mêmes résidences seront désormais les premières du Vatican à déployer les technologies et solutions de Delos.

La collaboration avec Delos et Humanity 2.0 Well Being prend toute sa dimension grâce à l'initiative de l'Orientale de mettre à niveau son infrastructure technologique dans toutes ses classes afin de disposer des capacités d'apprentissage à distance les plus complètes de toutes les universités papales, ce qui a été rendu possible par le partenariat avec les partenaires UBS, James Mallahan et Mark Russo.

Delos est le fondateur de l'International WELL Building Institute (IWBI), qui a créé la norme WELL Building Standardtm, déployée actuellement dans quelques 4 000 projets représentant plus de 45 millions de mètres carrés d'installations de bien-être dans 61 pays. L'IWBI a récemment constitué un groupe de travail sur le Covid-19 et d'autres infections respiratoires - co-présidé par le 17e Surgeon General des États-Unis, Richard Carmona, la Dr Risa Lavizzo-Mourey, ancienne présidente du conseil et PDG de la Robert Wood Johnson Foundation, le Dr. Jonathan Fielding de l'UCLA, et Joseph Allen de la Harvard School of Public Health ? pour renforcer le rôle des habitations dans la protection et l'amélioration de la santé.

À propos de Delos

Delos est une société immobilière et technologique du bien-être, dont la mission est d'être le principal catalyseur mondial pour améliorer la santé et le bien-être des personnes en optimisant les environnements intérieurs où nous vivons, travaillons, dormons et jouons. Fort de plus de sept ans de recherche et d'analyse rigoureuse axées sur les impacts de la santé environnementale sur les personnes, Delos et ses filiales offrent un ensemble de technologies et de solutions basées sur des éléments probants pour l'environnement construit. Delos a créé l'International WELL Building Institute et le WELL Building Standard, norme d'excellence pour les bâtiments, espaces intérieurs et communautés qui cherchent à mettre en oeuvre, valider et mesurer les caractéristiques qui soutiennent et favorisent la santé et le bien-être des êtres humains. L'International WELL Building Institute administre et poursuit le développement de WELL et encourage son adoption par le marché. Delos a collaboré avec la Mayo Clinic pour créer le Well Living Lab, un centre de recherche scientifique exclusivement axé sur l'être humain qui vise à comprendre l'interaction entre la santé, le bien-être et les environnements intérieurs. Le comité consultatif de la société comprend des professionnels de renom dans le domaine de l'immobilier, des soins de santé, de la politique gouvernementale et du développement durable, notamment Richard Carmona, 17e Surgeon General des États-Unis, le Dr Jonathan Fielding de l'UCLA, le spécialiste du bien-être Deepak Chopra, et le défenseur du développement durable Leonardo DiCaprio. Pour en savoir plus sur Delos, veuillez consulter www.delos.com

À propos de Humanity 2.0 Well-Being

Humanity 2.0 a été créé pour permettre des initiatives collaboratives entre les secteurs public, privé et confessionnels traditionnellement compartimentés. Créée en 2018 en collaboration avec le dicastère pour le service du développement humain intégral du Saint Siège (Vatican) et sous la direction de Son Éminence le Cardinal Peter Turkson, la Fondation Humanity 2.0 est devenue un acteur mondial unique en son genre pour sa capacité à identifier les initiatives mondiales importantes, établir des partenariats, et intégrer des solutions scientifiques avec un impact planétaire. Après deux années de rassemblements dans la Cité du Vatican avec des sommités internationales dans le domaine éthique, scientifique, médical et technologique, Humanity 2.0 Well Being s'est fixé l'objectif concret de fournir les meilleures solutions environnementales et de bien-être de la mère dans l'ensemble du secteur confessionnel, et au-delà. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://humanity2-0.org/

À propos de l'Institut Pontifical Oriental

La mission de l'Orientale est de réaliser des activités de recherche, d'éducation et de publication en relation avec les traditions des Églises orientales ? une zone allant de la Russie à l'Éthiopie et de l'Italie à l'Inde - plus particulièrement en matière de théologie, liturgie, patristique, histoire, droit canonique, littérature et langues, spiritualité, archéologie, et questions oecuméniques et géopolitiques. Les thèmes prioritaires de l'Orientale sont aujourd'hui le Moyen-Orient et le monde post-soviétique. Pour de plus amples informations sur l'Orientale, veuillez visiter https://orientale.it/en/

