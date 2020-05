Péages autoroutiers dans la région métropolitaine de Montréal - Reprise de la perception tarifaire à compter du 24 mai à 23 h 59

Le ministère des Transports informe les usagers de la route et ses partenaires que chaque passage aux péages des autoroutes 25 et 30 sera de nouveau tarifé à compter du 24 mai à 23 h 59. Ainsi, les tarifs en vigueur aux péages des autoroutes 25 et...

Pour la toute première fois, YUL Aéroport international Montréal-Trudeau a remporté les plus hauts honneurs dans la catégorie « Best Airport Staff Service » (meilleur service de la part du personnel aéroportuaire) en Amérique du Nord dans le cadre du...

Nova Bus, chef de file dans la fabrication d'autobus urbains en Amérique du Nord, propose à ses clients un certain nombre de nouveaux produits pour améliorer la sécurité et la propreté à bord de ses véhicules de transport public, alors que les...

Quectel aide le pilote de course français Julien Falchero à se préparer pour l'Ultimate Cup Series, organisée en collaboration avec Michelin. Le championnat d'endurance en sept manches, dont les épreuves se déroulent en France, en Espagne et au...

Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la mise en oeuvre, dès le 15 mai, de travaux d'asphaltage et de réaménagements d'intersections de la route 148 (boulevard Arthur-Sauvé) en directions est et ouest, entre l'autoroute 640...