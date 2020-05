Siemon annonce un partenariat stratégique de vente et de marketing avec Keating Technologies





WATERTOWN, Connecticut, 11 mai 2020 /CNW/ - Siemon Company, fournisseur mondial de solutions novatrices de câblage pour réseaux, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un nouveau partenariat de vente et de marketing avec Keating Technologies afin de stimuler la croissance continue des activités de Siemon au Canada.

Fondée en 1903, la société américaine Siemon, établie dans le Connecticut, aux États-Unis, offre une suite complète de systèmes de câblage en cuivre et en fibre optique à haute performance, de baies, de bâtis, de gestion de câbles et de systèmes d'alimentation pour centres de données. Forte de ressources commerciales, techniques et logistiques mondiales couvrant 100 pays, la société offre des solutions et des services de premier ordre pour les centres de données critiques, les réseaux locaux et les bâtiments intelligents, en plus d'appuyer ces solutions et ces services sur plus d'un siècle d'expérience en infrastructure physique de réseau. Siemon est fier d'unir son expertise de longue date à la présence solide et efficace de Keating dans le marché canadien.

« Keating compte plus de 25 ans d'expertise spécialisée et est présente à l'échelle nationale. Nous sommes emballés de collaborer avec cette société et son réseau de distributeurs, de revendeurs et d'utilisateurs partenaires pour stimuler les ventes et élargir la portée de la suite de produits de Siemon », a expliqué John Newsted, directeur des ventes pour Siemon au Canada. « Cette entente nationale avec Keating nous permettra d'intégrer son expertise spécialisée à nos propres ressources de vente afin de stimuler notre croissance et de mieux servir nos clients canadiens. »

Les principaux segments de la clientèle de Siemon comprennent les réseaux locaux d'entreprise et les centres de données, les installateurs de solutions de transmission de données, les distributeurs de TI et les fournisseurs de services de communication. Siemon offre une infrastructure de réseaux câblés et sans fil pour soutenir les applications commerciales critiques, ce qui cadre très bien avec l'expertise de Keating.

« Les solutions de premier ordre de Siemon en matière de câblage et d'infrastructure de réseau sont assurément les meilleures de leur catégorie. Nous considérons que ces solutions sont essentielles pour les organisations qui souhaitent assurer la sûreté et la fiabilité de la performance de leurs réseaux », a affirmé Alex Nobile, vice-président, Ventes et directeur général de Keating Technologies. « Nos fournisseurs de solutions avancées de TI pourront améliorer la performance et la fiabilité de leurs réseaux grâce à la vaste gamme de produits de Siemon. Nous sommes très fiers et emballés d'intégrer ces solutions à nos relations de longue date avec nos clients du domaine de la TI. »

À propos de Siemon

Fondé en 1903, Siemon est un chef de file industriel spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions et de services d'infrastructure informatique de haute qualité et de haute performance pour les centres de données, les réseaux locaux et les bâtiments intelligents. Basé dans le Connecticut, aux États-Unis, et fort d'une expertise commerciale, technique et logistique couvrant 100 pays, Siemon propose les suites les plus complètes de systèmes de câblage en cuivre et en fibre optique, de baies, de bâtis, de gestion de câbles, de systèmes d'alimentation et de refroidissement pour centres de données et de solutions de gestion d'infrastructures intelligentes.

À propos de Keating Technologies

Keating Technologies, établie à Markham, en Ontario, a été couronnée trois fois dans le cadre du programme des 50 entreprises les mieux gérées au Canada. À titre de premier service d'externalisation de services de succursale au Canada pour l'industrie de la haute technologie, la société a déjà permis aux entreprises et aux consommateurs canadiens d'avoir accès à des produits et services technologiques de plus d'un milliard de dollars. Keating offre les services Total Market Management (gestion globale de marché), qui comprennent les ventes, le marketing et le soutien à la clientèle dans ses bureaux de Markham, de Vancouver et de Montréal. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site Web de Keating au www.keating.com (en anglais seulement).

