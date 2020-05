La commissaire de l'ACFC annonce la nomination du commissaire adjoint





OTTAWA, le 11 mai 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a annoncé la nomination de Frank Lofranco à titre de commissaire adjoint, Surveillance et mise en application. M. Lofranco, qui relève de la commissaire, est chargé d'assurer le leadership stratégique et la surveillance opérationnelle des activités de surveillance et de mise en application de l'ACFC.

Le rôle de l'ACFC consiste à protéger les consommateurs de produits et services financiers en renforçant la littératie financière de la population canadienne et en veillant à ce que les entités réglementées se conforment à leurs obligations législatives, aux codes de conduite volontaires qu'elles adoptent et à leurs engagements publics.

M. Lofranco entre en poste à une étape cruciale de l'évolution de l'ACFC, alors que l'Agence met en place le nouveau Cadre de protection des consommateurs de produits et services financiers prévu dans la Loi sur les banques. De plus, l'Agence a maintenant de nouveaux pouvoirs qui renforcent sa capacité de protéger les consommateurs de produits et services financiers, y compris le pouvoir d'enjoindre à une banque de respecter ses obligations légales. Ces pouvoirs, qui sont récemment entrés en vigueur, donnent à l'Agence les mêmes moyens d'agir que ceux dont disposent d'autres organismes de réglementation du Canada et de l'étranger.

La réputation bien établie et le leadership éprouvé de M. Lofranco dans le domaine de la réglementation du secteur financier seront un atout essentiel pour réaliser l'objectif d'habiliter l'ACFC à s'acquitter de son rôle de surveillance nouvellement élargi et renforcé.

Notes biographiques

Frank Lofranco est un dirigeant chevronné qui possède un important bagage d'expertise et d'expérience en conformité et en application réglementaires, en politiques stratégiques, en opérations de programmes, en gestion de projet et en transformation opérationnelle.

Avant de se joindre à l'ACFC, M. Lofranco occupait le poste de surintendant associé, Opérations et services de gestion, au Bureau du surintendant des faillites. Auparavant, il a exercé les fonctions de vice-président des Opérations mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent à la Banque Scotia.

M. Lofranco a aussi occupé des postes de direction au Secrétariat du Conseil du Trésor, à Ressources humaines et Développement des compétences Canada, à FedDev Ontario et au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). Au cours de ses 10 ans de carrière à CANAFE, il a exercé plusieurs rôles, dont celui d'adjoint au dirigeant principal de la conformité.

M. Lofranco détient une maîtrise en administration publique de l'Université de Guelph et un baccalauréat en politiques publiques et en administration de l'Université York.

Faits en bref

L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) est un organisme indépendant du gouvernement fédéral dont le mandat est de protéger les consommateurs canadiens de produits et services financiers. Elle surveille la conformité des entités financières sous réglementation fédérale aux mesures de protection des consommateurs prévues dans la loi, et fait la promotion de l'éducation en matière financière pour renforcer les connaissances, les compétences et la confiance des Canadiens dans ce domaine et accroître la sensibilisation aux droits et responsabilités des consommateurs.

En 2018, le Parlement du Canada a adopté une loi modifiant la Loi sur les banques afin de renforcer des dispositions liées à la protection des consommateurs et du public en ce qui concerne la gouvernance des institutions, la conduite responsable des affaires, la communication et la transparence, et les recours.

a adopté une loi modifiant la afin de renforcer des dispositions liées à la protection des consommateurs et du public en ce qui concerne la gouvernance des institutions, la conduite responsable des affaires, la communication et la transparence, et les recours. Cette loi a également modifié la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada en renforçant le mandat de l'Agence et en lui accordant des pouvoirs additionnels, y compris celui d'enjoindre aux banques de se conformer à leurs obligations législatives et d'imposer des sanctions administratives pécuniaires plus élevées. Ces nouveaux pouvoirs sont entrés en vigueur le 30 avril 2020.

Liens connexes

Suivez-nous

