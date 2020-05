Retour de la consigne, une solution sécuritaire pour tous





MONTRÉAL, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux de la tournure des évènements en ce qui a trait au dossier de la reprise des contenants consignés. Sous la houlette du ministre Benoit Charrette, les différentes parties impliquées dans ce dossier ont réussi à conclure une entente qui permettra graduellement aux citoyens de rapporter leurs contenants consignés, et ce, de manière sécuritaire pour les consommateurs et pour les employés de l'alimentation.

Des évènements sporadiques

Comme constaté durant la fin de semaine qui vient de se terminer, nos membres mettront en place plusieurs évènements de type corvée de ramassage afin de permettre aux citoyens de se départir des contenants consignés accumulés depuis le début du confinement.

«?Ces corvées, qui sont un franc succès, démontrent l'engagement de nos membres face aux besoins de leurs clientèles et face aux enjeux environnementaux.?» a tenu à préciser Marc Fortin, président-Québec du CCCD.

Des points de collecte réguliers

D'ici la fin mai, nos membres procéderont, là où c'est possible, à la mise en place de structures et de mécanismes permettant une gestion de la consigne près des magasins d'alimentation. Ces points de collecte seront ouverts à des heures déterminées par les différents marchands. Des communications en magasin et sur les réseaux sociaux permettront aux citoyens de connaitre les horaires et les détails locaux pour le retour de leurs contenants dans ces points de collecte.

«?À titre de Président-Québec du CCCD, je ne peux qu'être fier de la créativité, de l'adaptabilité et de l'agilité dont nos membres font preuve dans ce dossier, comme dans bien d'autres?», a déclaré M. Fortin.

Remerciements

Le CCCD, ainsi que ses membres, tiennent à remercier toutes les parties impliquées pour leur travail et leur détermination dans la recherche d'une solution sécuritaire pour tous. Le Conseil tient aussi à souligner le travail exceptionnel du ministre Charrette qui, grâce à sa compréhension du dossier et à son implication personnelle, permettra au système de consigne de reprendre graduellement, de manière sécuritaire pour tous.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est la voix des détaillants au Canada et au Québec. Il représente plus de 45?000 commerces de tous types, notamment des grands magasins, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des détaillants en ligne. Les membres du CCCD ont une offre diversifiée de produits, allant des articles d'usage courant aux produits d'épicerie et de pharmacie. Ses membres sont responsables de plus de 75 % des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est le seul représentant de la distribution alimentaire au Canada et au Québec. Il est un ardent défenseur du commerce de détail au Canada et collabore avec l'ensemble des paliers du gouvernement et d'autres parties prenantes dans le but de favoriser la croissance de l'emploi et les possibilités de carrière dans le commerce de détail, de promouvoir et de soutenir les investissements du secteur du détail dans les communautés canadiennes ainsi que d'améliorer l'offre de produits proposée aux consommateurs et la compétitivité de l'industrie. Le commerce de détail au Québec spécifiquement, c'est plus de 33?000 magasins, plus de 500?000 travailleurs et plus de 80 milliards de $ de ventes au détail annuellement.

SOURCE Conseil canadien du commerce de détail

