Les syndicats du Canada accueillent le soutien aux gros employeurs

OTTAWA, 11 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada applaudissent à l'annonce faite aujourd'hui d'un Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE), qui reconnaît l'importance des intérêts des travailleurs et travailleuses et des conventions collectives.



« Nous sommes heureux de voir le gouvernement annoncer de l'aide pour les secteurs durement frappés et les entreprises qui emploient des millions de Canadiennes et de Canadiens », dit Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada (CTC). « Ce qui importe le plus, c'est que le gouvernement y a incorporé des directives explicites selon lesquelles les conventions collectives, la négociation collective et les protections des pensions doivent être respectées. »

Par suite de l'annonce d'aujourd'hui, les chefs syndicaux continuent à faire des pressions pour qu'il soit exigé que les emplois soient maintenus et que les sommes investies demeurent au Canada et pour que tous les employeurs assurent la protection appropriée de la santé et de la sécurité des personnes qui rentrent au travail.

L'annonce d'aujourd'hui aurait pu aller plus loin en interdisant l'accès aux mesures de soutien aux entreprises qui recourent à des paradis ou à des abris fiscaux et en mettant un terme aux rachats d'actions, aux paiements de dividendes et aux primes des cadres de direction.

« En gros, nous croyons que les conditions posées dans l'annonce aideront à sauvegarder des emplois canadiens », ajoute M. Yussuff. « Nous revendiquerons des mesures supplémentaires pour protéger les pensions des membres du personnel d'entreprises acculées à la faillite qui ne sont pas suffisamment grandes pour être admissibles au CUGE. »

