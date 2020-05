Groupe Sélection annonce l'embauche de Heather C. Kirk au sein de sa haute direction





LAVAL, QC, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Sélection est heureux d'annoncer la nomination de madame Heather C. Kirk au poste de première vice-présidente et chef de la direction financière. Cet ajout stratégique à l'équipe de haute direction de Groupe Sélection permettra à l'entreprise de poursuivre sa croissance basée sur sa stratégie d'affaires innovante et les investissements stratégiques.

Madame Kirk occupait jusqu'à tout récemment le poste de vice-présidente exécutive et chef de la direction financière chez Cominar depuis décembre 2018. Elle compte près de 25 années d'expérience notamment dans les milieux de l'immobilier, des marchés des capitaux et des fonds de placement immobilier au Québec et en Ontario. Avant son passage chez Cominar, elle a travaillé chez BMO Marchés de capitaux, à la Banque Nationale et chez un courtier en valeurs mobilières indépendant. Originaire de Montréal, madame Kirk est titulaire d'un baccalauréat en administration de l'Université Concordia et a obtenu le titre d'analyste financier agréé (CFA). Au cours de sa carrière, elle s'est distinguée en recevant plus d'un prix d'excellence. Elle se passionne notamment pour les voyages, la vie active, la généalogie et le bénévolat.

Elle débutera ses fonctions chez Groupe Sélection à compter du début juin.

«?Je souhaite la bienvenue à madame Heather C. Kirk au sein de Groupe Sélection. Nous sommes très heureux d'ajouter à notre équipe de haute direction une chef de la direction financière du calibre de Heather qui rayonne dans son domaine depuis bientôt 25 ans. Son approche stratégique et sa vaste expertise sauront sans aucun doute contribuer de façon significative à la croissance de Groupe Sélection et à l'atteinte de ses objectifs. On retrouve en Heather une gestionnaire qui partage notre vision du développement immobilier axé sur le rassemblement des générations et le respect de l'environnement. La crise sanitaire dans laquelle nous sommes plongés depuis bientôt deux mois entraînera un grand nombre de défis alors que s'amorce la relance de l'activité économique. L'arrivée de Heather au sein de notre équipe ne saurait être plus opportune.?»

- Réal Bouclin, Président-fondateur et Chef de la direction, Groupe Sélection

«?C'est avec beaucoup de fierté que je me joins à la merveilleuse équipe de Groupe Sélection. Je suis impatiente de contribuer à la croissance et au futur d'une des entreprises les plus en vue du moment au Québec. Je suis particulièrement impressionnée par le leadership de l'équipe de haute direction de l'entreprise. Depuis 30 ans, et encore plus dans la période de croissance actuelle, Réal Bouclin et son équipe ont su développer et appliquer une vision unique pour faire de Groupe Sélection une entreprise phare dans le secteur de l'immobilier au Canada. Les projets en cours et à venir sont emballants et c'est pour moi un défi stimulant qui arrive au meilleur moment de ma carrière.?»

-- Heather C. Kirk, Première vice-présidente et Chef de la direction financière, Groupe Sélection

À propos de Groupe Sélection

Groupe Sélection est un leader canadien dans la création et la gestion de milieux de vie où toutes les générations peuvent se rassembler et s'épanouir. Connaissant une croissance sans précédent depuis plus de 30 ans, Groupe Sélection est la plus importante entreprise privée du secteur des complexes pour retraités au pays. Groupe Sélection innove par sa vision intergénérationnelle avant-gardiste et sa structure intégrée verticalement unique. Ces atouts sont les piliers de son expansion géographique et de la diversification de ses produits immobiliers destinés aux jeunes, aux familles et aux retraités. Groupe Sélection compte aujourd'hui plus de 50 complexes d'habitation en opération, en construction et en développement au Canada et aux États-Unis et la valeur de ses actifs dépasse 5 milliards $. Groupe Sélection, dont le siège social est situé à Laval, au Québec, emploie plus de 5?000 personnes qui oeuvrent chaque jour au bien-être de quelque 15?000 clients dont le taux de satisfaction exceptionnel s'élève à 95 %.

Pour en savoir davantage, visitez le www.groupeselection.com.

