Des mesures pour les piétons et les familles : piétonnisations sur Sainte-Catherine et nouvelles rues familiales et actives





MONTRÉAL, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - Afin de répondre aux besoins en espaces sécuritaires pour les usagers actifs, la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Madame Valérie Plante, annonce le déploiement de la piétonnisation sur Sainte-Catherine Est (Village), entre la rue Saint-Hubert et l'avenue Papineau, et de Sainte-Catherine Ouest dans le Quartier des spectacles, entre la rue De Bleury et le boulevard Saint-Laurent, ainsi que l'implantation de nombreuses rues familiales et actives dédiées à la marche, au vélo et au jeu libre dans certaines rues locales.

« La Ville travaille très fort pour offrir suffisamment d'espace aux gens pour respecter les règles de distanciation, mais également pour leur permettre de respirer un peu, bouger et profiter de la ville. En redonnant la rue Sainte-Catherine aux piétons et en créant de nouveaux milieux de vie en projet pilote, l'Arrondissement contribue à la vision élaborée dans un plan de déplacements estival dont j'annoncerai les détails sous peu. Ce plan prévoira des mesures ambitieuses pour repenser le partage de l'espace public et ainsi, assurer la mobilité sécuritaire des piétons et des cyclistes sur l'ensemble du territoire », a souligné la mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-marie, Valérie Plante.

Piétonnisations sur la rue Sainte-Catherine

À compter du 14 mai, avec la collaboration de la Société de développement commercial du Village, puis du 18 mai, avec le Partenariat du Quartier des spectacles, l'arrondissement de Ville-Marie permettra aux Montréalais et Montréalaises de profiter de ces espaces de liberté exceptionnels. Le retour des cafés-terrasses sur le domaine public se fera lorsque les autorités de santé publique le permettront.

Treize nouvelles rues familiales

Seule la circulation locale sera autorisée et le stationnement maintenu sur les rues désignées ce qui offrira plus d'espaces sécuritaires aux usagers actifs. Il sera ainsi plus facile de déambuler librement et en toute sécurité dans les quartiers habités, à pieds et à vélo, afin de profiter du grand air près de chez soi.

Depuis la fin de semaine dernière, puis graduellement au cours des prochaines semaines, les résidentes et les résidents pourront profiter de la belle saison grâce à des rues locales apaisées, sans trafic de transit. Des aménagements transitoires, incluant de la signalisation aux abords des rues locales et des milieux de vie, seront déployés afin d'adapter la voie publique dans les secteurs visés et ainsi favoriser la cohabitation sécuritaire de l'ensemble des usagers sur les rues suivantes :

Cartier, entre Logan et des Confiseurs

De Rouen, entre Gascon et L'espérance (fin de semaine du 9 mai)

Dorion, entre Malo et Ontario E.

Dorion, entre Logan et des Confiseurs

Du Havre, entre Ontario E. et Hochelaga

Dufresne, entre Ontario E. et De Maisonneuve E.

La fontaine, entre Fullum et Dufresne Logan, entre Fullum et Dufresne

Lusignan, entre Saint-Antoine O et Saint-Jacques

Redpath, au nord de Docteur-Penfield

Robin, entre Atakeken et de la Visitation (fin de semaine du 9 mai)

Seymour, entre Tupper et René-Lévesque O.

Victor-Hugo (fin de semaine du 9 mai)

D'autres mesures novatrices et sécuritaires s'ajouteront au cours des prochaines semaines pour faciliter les déplacements actifs et encourager l'utilisation de l'espace public par les résidentes et les résidents, dans le respect des règles de distanciation physique.

« Il s'agit d'autant d'actions concrètes qu'instaure l'Arrondissement et qui sont cohérentes avec la vision favorisant les mobilités actives déjà énoncée dans le Plan local de déplacement 2020-2030 de Ville-Marie (PLD) adopté en octobre dernier. Des interventions en matière de sécurité et de confort des piétons qui rendent les milieux de vie toujours plus agréables et sécuritaires, particulièrement en situation de pandémie », de conclure la mairesse.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Communiqué envoyé le 11 mai 2020 à 15:05 et diffusé par :