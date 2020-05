iA Groupe financier s'associe à Dialogue afin d'offrir des soins de santé virtuels à ses clients





QUÉBEC, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - En ces moments particuliers où rester chez soi demeure l'option la plus avisée pour prévenir la propagation de la COVID-19, iA Groupe financier facilite l'accès aux soins de santé à ses clients en s'associant à Dialogue, le leader canadien de la télémédecine.

Dialogue : des soins de santé virtuels disponibles 24/7

Dialogue est une plateforme pour toute la famille permettant de communiquer avec des professionnels de la santé, n'importe où au Canada et en tout temps. Dialogue est entièrement confidentielle, disponible en ligne ou sur tout appareil mobile et offre divers services, notamment :

Clavardage en direct avec une équipe multidisciplinaire

Renouvellement d'ordonnances et livraison sans frais de médicaments

Consultations vidéo sécurisées avec un médecin ou un professionnel de la santé mentale

Orientation vers des spécialistes lorsque médicalement nécessaire

Coordination de diagnostics lorsque médicalement nécessaire

Avec Dialogue, plus de 70 % des problèmes médicaux - qui nécessiteraient normalement une visite dans une clinique - peuvent être traités à distance, ce qui évite plusieurs heures d'attente. Si le problème médical nécessite une consultation en personne, Dialogue aidera à la prise d'un rendez-vous dans une clinique à proximité.

Sans frais jusqu'au 31 juillet 2020

Les clients qui, dans le cadre de leur régime d'assurance collective, détiennent de l'assurance maladie complémentaire avec iA Groupe financier et souhaitent ajouter le service de télémédecine à leur gamme d'avantages sociaux bénéficieront d'un tarif préférentiel. De plus, s'ils s'engagent à maintenir l'accès à Dialogue pendant 12 mois, ils profiteront du service gratuitement jusqu'au 31 juillet 2020.

« Les soins de santé virtuels s'inscrivent dans notre mission qui consiste à assurer la tranquillité d'esprit et le bien-être de nos clients, a déclaré Éric Jobin, vice-président principal, Solutions d'assurance et d'épargne collectives, iA Groupe financier. Nous sommes heureux de simplifier l'accès aux soins de santé à des centaines de milliers de Canadiens et aux membres de leur famille, surtout en ces temps difficiles. »

« Nous sommes fiers de faire équipe avec iA Groupe financier afin d'offrir à ses clients des solutions innovantes et qui se soucient du bien-être des personnes, a affirmé Jean-Nicolas Guillemette, Chef des opérations, Dialogue. Ce partenariat stratégique contribuera à la réalisation de notre ambition qui est de rendre les Canadiens en meilleure santé. »

À propos de Dialogue Technologies Inc.

Dialogue est le principal fournisseur canadien de télémédecine, pionnier des soins de santé virtuels dédié exclusivement aux employeurs qui souhaitent améliorer la santé et le bien-être de leurs employés et de leurs familles. Dialogue apporte des solutions concrètes sur le plan de la santé au moyen d'expériences hors pair en matière de soins de santé, d'un guide de stratégie d'engagement de l'employé et d'une attention particulière portée à la sécurité du patient.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

