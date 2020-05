COVID-19 - La Ville de Montréal salue le don de 10 M$ offert aux municipalités par la Fondation de l'Association médicale canadienne





MONTRÉAL, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, se réjouit du don de 10 M$ offert aux municipalités canadiennes dans le contexte de la lutte contre la COVID-19 par la Fondation de l'Association médicale canadienne (AMC).

Cette enveloppe est destinée à soutenir les efforts des municipalités auprès des populations vulnérables, particulièrement affectées par la pandémie actuelle. Elle permettra à la Ville de Montréal d'éponger une partie des dépenses réalisées afin d'offrir des centres de jour et des centres d'hébergement d'urgence aux personnes en situation d'itinérance, ainsi que du soutien aux banques alimentaires, entre autres.

« Le don de la Fondation AMC est une bouffée d'air frais pour la Ville de Montréal. Depuis le début de la pandémie, nous avons été présents pour nous assurer que personne ne soit laissée pour compte. Les municipalités étant en première ligne, nous ne pouvions attendre pour agir. Cela a nécessité d'importants investissements pour aider les personnes les plus vulnérables de nos communautés à traverser la crise. Les mesures mises en place ont répondu en grande partie aux besoins exprimés sur le terrain. Mais les ressources de la Ville étant limitée, l'appui financier de la Fondation AMC nous permettra de poursuivre notre mission. Nous la remercions pour son soutien », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le don de la Fondation de l'Association médicale canadienne sera administré par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) via le Fonds COVID19 d'aide communautaire pour populations vulnérables, qui fournira une aide financière directe aux villes et aux collectivités afin de soutenir les populations vulnérables durement touchées par les impacts de la pandémie de la COVID-19. L'initiative permettra aux municipalités de mieux rejoindre, protéger et aider les populations vulnérables, en particulier les personnes en situation d'itinérance et celles aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 11 mai 2020 à 13:17 et diffusé par :