COVID-19 : la Chambre salue l'aide aux moyennes et grandes entreprises annoncée par le gouvernement fédéral





MONTRÉAL, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement l'annonce de l'élargissement du Programme de crédit aux entreprises aux moyennes entreprises ainsi que la création du Crédit d'urgence pour les grands employeurs par le gouvernement du Canada. Ces mesures, qui prennent la forme de garanties de prêts, permettront à un plus grand nombre d'entreprises de composer avec le ralentissement économique causé par la crise de la COVID-19 tout en préservant de nombreux emplois.

« Au début de la crise, le gouvernement fédéral s'est engagé à soutenir en priorité les travailleurs canadiens et les petites entreprises. Il vient maintenant en aide à un plus grand nombre d'entreprises en élargissant le Programme de crédit aux moyennes entreprises et en mettant sur pied un crédit d'urgence pour les employeurs qui affichent des revenus de plus de 300 millions de dollars. C'est la bonne façon de procéder. Ces mesures, combinées à la Subvention salariale d'urgence, aideront un plus grand nombre d'entreprises canadiennes à surmonter la crise et à protéger les emplois », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les exigences pour être admissible au Crédit d'urgence pour les grands employeurs - c'est-à-dire le besoin de démontrer un plan de protection des emplois et de poursuite des investissements de même qu'un bilan positif - permettront d'assurer que les montants prévus sont utilisés à bon escient. De grandes entreprises durement touchées par les restrictions des activités économiques présentement en vigueur, comme les compagnies aériennes, pourront en profiter », a ajouté M. Leblanc.

« Nous profitons de l'occasion pour saluer la prolongation de la Subvention salariale d'urgence au-delà du 6 juin. Le contexte actuel et le report de la réouverture de certains secteurs d'activité dans la grande région de Montréal exigent que nos entreprises continuent de recevoir de l'aide pour se maintenir à flot. Il faut toutefois demeurer attentifs au niveau d'endettement des entreprises qui ont recours aux mesures d'aide en place. Nous invitons les gouvernements à considérer l'octroi de subventions ou à annoncer des investissements qui stimuleront la reprise économique », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 11 mai 2020 à 13:12 et diffusé par :