EDC annonce une aide accrue pour épauler plus d'entreprises durant la crise de la COVID-19





OTTAWA, 11 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le but d'aider davantage d'entreprises à supporter le fardeau financier généré par la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a annoncé la mise sur pied du Programme pour le marché intermédiaire ? Financement et garanties, offert en collaboration avec Exportation et développement Canada (EDC) dans le cadre du Programme de crédit aux entreprises (PCE).



Au titre de ce programme élargi, les entreprises dont les revenus se situent généralement entre 50 millions et 300 millions de dollars peuvent obtenir les liquidités requises pour maintenir leurs activités.

« Les entreprises du marché intermédiaire comptent pour 16 % de l'emploi au pays et sont actives dans tous les secteurs. Elles sont essentielles à la santé économique de notre pays », indique Mairead Lavery, présidente et chef de la direction d'EDC. « Non seulement elles emploient des millions de travailleurs canadiens dévoués, mais elles assurent aussi la vitalité de nos industries, chaînes d'approvisionnement et collectivités d'un océan à l'autre », ajoute-t-elle.

Dans le cadre du programme, EDC continuera de collaborer avec les institutions financières pour garantir 75 % de tout nouveau crédit d'exploitation ou prêt à terme garanti par les flux de trésorerie, protection allant de 16,75 millions de dollars à 80 millions de dollars. La protection est offerte aux exportateurs, aux investisseurs internationaux et aux entreprises actives uniquement sur le marché canadien.

Cette aide s'ajoute aux mesures du Programme de crédit aux entreprises (PCE) et à celles déjà annoncées par EDC pour soutenir les entreprises en attendant que la situation se stabilise.

On apporte la touche finale à l'élargissement du PCE, qui sera mis en branle au début du mois de juin. EDC a aussi lancé un nouvel outil pour aider les entreprises à s'y retrouver dans l'ensemble des ressources offertes par le gouvernement et les sociétés d'État en appui aux entreprises canadiennes pendant la pandémie de COVID-19.

