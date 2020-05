La chef de la direction financière de Cominar quitte pour un autre poste





QUÉBEC, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar ») (TSX: CUF.UN) annonce que Heather C. Kirk a démissionné de son poste de vice-présidente exécutive et chef de la direction financière avec effet immédiat afin d'accepter un autre poste. Madame Kirk a accepté de rester disponible afin d'assurer une transition appropriée.

« Au nom des membres de la direction et en mon nom personnel, je tiens à remercier Heather pour sa contribution à la transformation et au plan stratégique de Cominar. Heather a joué un rôle important à titre de membre de l'équipe de direction et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs. » a déclaré Sylvain Cossette, président et chef de la direction de Cominar.

Cominar commencera la recherche d'un remplaçant pour madame Kirk avec la firme de recrutement de cadres Odgers Berndtson.

Dans l'intervalle, l'équipe de finance et de comptabilité de Cominar sera supervisée par Antoine Tronquoy, qui occupe le poste de vice-président, marché des capitaux au sein de Cominar et est nommé chef de la direction financière par intérim. Dans la dernière année, monsieur Tronquoy a joué un rôle important dans l'amélioration de la flexibilité financière de Cominar de même qu'à l'égard des relations avec les investisseurs et des dossiers transactionnels. Au cours de sa carrière, il a occupé le poste de chef de la direction financière du fonds de placement immobilier Inovalis. Auparavant il était directeur des projets spéciaux chez Otéra Capital et a également travaillé chez Morgan Stanley au sein du groupe de financement structuré en immobilier. Monsieur Tronquoy sera appuyé par monsieur Carl Pepin, vice-président finances et comptabilité de Cominar.

René Tremblay, président du conseil des fiduciaires, a ajouté : « Les membres du conseil remercient aussi madame Kirk pour sa contribution à Cominar au cours des deux dernières années, d'abord en tant que fiduciaire, puis en tant que chef de la direction financière, et ils lui souhaitent également beaucoup de succès. Cominar dispose d'une équipe de gestion expérimentée, qui se concentre sur la mise en oeuvre de son plan stratégique et la gestion des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie actuelle. »

PROFIL AU 11 MAI 2020

Cominar est l'un des plus importants fonds de placement immobilier diversifiés au Canada et est le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Notre portefeuille est composé de 315 immeubles de bureaux, d'immeubles commerciaux et d'immeubles industriels tous de qualité, totalisant 35,9 millions de pieds carrés de superficie situés dans les régions de Montréal, Québec et Ottawa. Cominar a pour objectif de maximiser le rendement total pour les porteurs de parts au moyen de distributions fiscalement avantageuses et de maximiser la valeur des parts grâce à une gestion proactive de notre portefeuille.

