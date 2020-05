BDC offrira du nouveau soutien, dans le cadre du Programme de crédit aux entreprises (PCE) du gouvernement du Canada, pour aider les entreprises de taille moyenne à traverser la crise de la COVID-19





Le nouveau programme fournira des liquidités pour les moyennes entreprises dont les besoins de crédit sont supérieurs à ce qui est actuellement disponible en vertu du PCE

MONTRÉAL, le 11 mai 2020 /CNW/ - Dans le but d'aider les entreprises canadiennes de taille moyenne à faire face aux défis financiers engendrés par la pandémie de COVID-19, BDC, la banque des entrepreneurs du Canada, a annoncé aujourd'hui la création du Programme de financement pour les moyennes entreprises.

L'objectif du nouveau programme est d'injecter des liquidités dans les entreprises de taille moyenne qui sont particulièrement touchées par la COVID-19 et dont les besoins en matière de crédit sont supérieurs au soutien financier qui est actuellement disponible en vertu du Programme de crédit aux entreprises (PCE) du gouvernement fédéral et des autres mesures déjà annoncées par BDC.

« La situation actuelle exerce des pressions sur toutes les entreprises. Grâce à ce soutien additionnel, les entreprises de taille moyenne pourront maintenir leurs employés en poste, préserver leurs chaînes d'approvisionnement et gérer leur flux de trésorerie », a déclaré Michael Denham, président et chef de la direction de BDC. « Nous savons qu'il faudra du temps pour que l'économie et les entreprises canadiennes se stabilisent et ce nouveau programme de financement vise à servir de pont pour aider les entrepreneurs à traverser la crise. »

Dans le cadre de cette nouvelle initiative, BDC rendra disponible du crédit additionnel pour compléter les facilités de crédit actuelles des entreprises, et elle travaillera étroitement avec leurs prêteurs principaux. La Banque prévoit que le programme s'appliquera aux entreprises dont les revenus annuels dépassent un montant approximatif de 100 millions de dollars. Ces prêts commerciaux, sous forme de prêts subordonnés qui seront accordés conjointement avec les prêteurs principaux des entreprises, se situeront entre 12,5 millions de dollars et 60 millions de dollars chacun. Pour être admissibles, les entreprises devaient être stables et viables financièrement avant le début des perturbations économiques actuelles.

« Dès le début de la crise, notre gouvernement s'est mis à l'écoute des entreprises de toutes les tailles, de tous les secteurs et de toutes les régions, et nous nous sommes engagés à prendre les moyens nécessaires pour les aider à traverser cette période. Nous avons créé des programmes et adopté des mesures pour faire en sorte que nos propriétaires d'entreprise et nos entrepreneurs qui travaillent d'arrache-pied disposent du soutien nécessaire pour résister à la tempête et pour relancer leurs activités lorsqu'elle sera passée », a affirmé la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng. « Le Programme de financement de BDC pour les moyennes entreprises est un complément aux autres mesures de soutien à l'emprunt et il aidera les petites et moyennes entreprises à dégager des liquidités dont elles ont grandement besoin. »

Comme c'est le cas présentement pour les autres mesures contenues dans le PCE, BDC travaillera avec Exportation et développement Canada (EDC) et les prêteurs du secteur privé afin de favoriser l'accès à du financement additionnel pour les entreprises canadiennes de tous les secteurs et de toutes les régions. Les modalités du programme sont en voie d'être finalisées. BDC rendra publics des renseignements supplémentaires au cours des prochaines semaines. Les entrepreneurs intéressés sont invités à se rendre sur la page bdc.ca/infocoronavirus pour s'inscrire afin d'obtenir une mise à jour lorsque les informations seront disponibles.

