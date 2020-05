Le programme de formation continue de l'École de commerce de l'université Renmin de Chine se classe à la première place en Asie et à la 11e place à l'échelle mondiale dans le classement 2020 FT Executive Education





Le programme de formation continue personnalisée de l'École de commerce de l'université Renmin de Chine (Renmin Business School) continue à monter dans le classement mondial du Financial Times.

PÉKIN, 11 mai 2020 /PRNewswire/ -- Le 11 mai 2020, le classement Financial Times 2020 Executive Education a été publié et a annoncé que le programme « Custom Executive Education » (formation continue personnalisée) de la Renmin Business School se classe à la 11e place mondiale et à la 1ère en Asie.

Les classements Financial Times Executive Education sont considérés comme la source et la liste fiables de la formation continue dans le monde. Cette année, 85 écoles y ont participé. Les classements sont déterminés en fonction de quinze critères. La Renmin Business School s'est classée dans les dix meilleures écoles à l'aune de cinq de ces critères - à savoir le suivi des étudiants, les partenariats avec les écoles, le rapport qualité-prix, les nouvelles compétences, ainsi que l'apprentissage et la collaboration future. Pour consulter l'intégralité des classements, veuillez cliquer sur ce lien .

Jiye Mao, doyen de la Renmin Business School a déclaré : « La place disputée que notre programme de formation continue de haut niveau s'est vu octroyer par le Financial Times démontre l'engagement de notre école de commerce en faveur de l'excellence et de l'encadrement. Nous nous targuons de veiller à ce que notre recherche et notre innovation soient axées sur l'application pratique et constituent une voie qui mène à mieux répondre aux besoins de nos étudiants et de notre communauté. Alors que nous nous dirigeons vers l'avenir, mus par un état d'esprit tourné vers une économie et des industries numériques avant tout, je suis persuadé que notre programme de formation continue poursuivra son innovation et montrera la voie à suivre en Chine et sur la scène mondiale ».

La Renmin Business School est la première école de formation continue des cadres en Chine et la mieux classée. Elle a grimpé dans les classements mondiaux à une vitesse impressionnante, depuis son apparition en 2014, où elle s'était classée à la 49e place mondiale, jusqu'à la 13e place qu'elle a décrochée en 2018 et, cette année, elle a été à deux doigts de se hisser parmi les dix premières écoles à l'échelle mondiale. La reconnaissance internationale constante du programme peut être attribuée à l'attention particulière qu'elle porte à fournir un excellent matériel de préparation pour les nouveaux étudiants, à la conception des programmes, au contenu des cours, à la qualité de l'enseignement et au suivi de chaque promotion de diplômés.

Ces dernières années, l'université a encore amélioré ses compétences clés et ses capacités d'apprentissage appliqué. L'attention portée à la transformation numérique et la restructuration organisationnelle font partie des nouvelles offres de cours les plus significatives. L'approche flexible mais rigoureuse du programme à l'égard de l'apprentissage garantit que les cadres moyens et supérieurs inscrits aux cours sont prêts, une fois diplômés, à occuper de hautes fonctions en Chine et dans les entreprises du Fortune 500 au niveau mondial.

Le programme s'est également fixé pour mission d'être le leader mondial en matière de promotion et d'enseignement des bonnes pratiques de gestion et d'organisation chinoises et de contribuer ainsi à une meilleure compréhension mondiale de la direction des entreprises en Chine, là où cela faisait défaut jusqu'à présent.

À propos du programme « Executive Education » de l'École de commerce de l'université Renmin de Chine

Le programme Executive Education est organisé par l'École de commerce de l'université Renmin de Chine. Son approche unique de l'apprentissage intègre le meilleur des philosophies et pratiques de gestion occidentales et chinoises. Grâce à un apprentissage rigoureux et appliqué, le programme offre à chaque cadre les connaissances nécessaires pour diriger et le pouvoir de changer le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://ee.rmbs.ruc.edu.cn/english/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1166335/Renmin_Business_University_EDU_Rankings.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1166337/Renmin_Business_University_EDU_Rankings.jpg

