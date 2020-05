COVID-19 : le CPQ salue le Crédit d'urgence pour les grands employeurs





MONTRÉAL, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) salue l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement fédéral concernant le nouveau Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE).

« Véritables piliers de la durabilité économique du pays, les grands employeurs subissent les impacts négatifs de la situation actuelle mettant à risque leur capacité de passer au travers de la crise », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ. « Selon une étude du CPQ publiée en septembre 2019, les grandes entreprises représentent 0,18 % du nombre d'entreprises du secteur privé au Québec, mais elles sont responsables de 27 % de l'emploi. Il était plus que nécessaire de prévoir des mesures pour les soutenir, car elles auront un rôle fondamental à jouer au moment de la relance. »

Toutefois, comme les détails restent à venir, le CPQ continuera de suivre le dossier pour s'assurer que le programme répond aux besoins des employeurs du Québec.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70?000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Communiqué envoyé le 11 mai 2020 à 12:09 et diffusé par :