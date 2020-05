Nova Bus propose de nouveaux produits pour promouvoir la sécurité et la propreté à bord de ses véhicules de transport en commun alors que les opérations dans les sites reprennent progressivement durant la pandémie de la Covid-19





MONTRÉAL, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - Nova Bus, chef de file dans la fabrication d'autobus urbains en Amérique du Nord, propose à ses clients un certain nombre de nouveaux produits pour améliorer la sécurité et la propreté à bord de ses véhicules de transport public, alors que les opérations reprennent progressivement sur plusieurs de ses sites.

Nova Bus a rappelé la plupart de ses employés basés au Canada qui ont été mis à pied temporairement suite aux directives gouvernementales mises en oeuvre pendant la crise sanitaire. L'entreprise utilisera le programme de subvention salariale d'urgence du Canada au profit des employés admissibles au Canada. Les activités de fabrication suspendues reprendront progressivement à partir du 11 mai.

« Alors que les opérations redémarrent progressivement dans nos installations en Amérique du nord, nos équipes ont travaillé avec soin sur de nouveaux produits et solutions sanitaires pour soutenir nos clients pendant cette période sans précédent, » a déclaré Martin Larose, vice-président et directeur général, Nova Bus. « En travaillant en collaboration avec les autorités sanitaires, les opérateurs et les associations industrielles, nous avons reconnu qu'il était essentiel de fournir des solutions qui permettront à nos clients d'opérer de la manière la plus sûre possible dans cette nouvelle réalité. »

Pour contribuer à assurer un environnement sécuritaire et propre, Nova Bus propose des offres telles que :

Une garantie de 24 mois sur les pièces installées dans notre réseau de centres de services

Une barrière pour conducteur LFS offrant une protection additionnelle

Des autocollants d'alerte de sécurité

Des indications de siège pour la distanciation sociale

La mise en oeuvre des procédures de nettoyage de l'APTA pour aider les opérateurs à nettoyer et à désinfecter les véhicules ainsi qu'à protéger les conducteurs et les passagers

En outre, les centres de services et de distribution de Nova Bus restent ouverts et opérationnels. Leurs équipes de techniciens continuent à assurer une réponse rapide aux besoins de réparation des clients tout en aidant les opérateurs à nettoyer et à désinfecter les véhicules selon les procédures de l'industrie ainsi qu'à protéger les conducteurs et les passagers. Un service de ramassage de pièces sans contact est également offert dans nos centres de services avec des entrepôts de pièces pour aider à minimiser l'interaction et à fournir aux clients les pièces dont ils ont besoin.

« Notre réseau de centres de services s'engage à fournir aux clients des services de pointe et l'expertise de manufacturier qu'ils méritent pendant ces temps difficiles, » a déclaré Guy French, vice-président et directeur général des Services. « L'amélioration de la sécurité et de la propreté à bord de nos véhicules de transport en commun est essentielle pour garantir à nos clients la tranquillité d'esprit dont ils ont besoin pour maintenir un service quotidien pour les passagers. »

Pour plus de renseignements sur ces nouvelles offres, consultez le site web du service clientèle à l'adresse suivante http://novabus.com/parts_and_service/ ou communiquez avec le centre de service de votre région.

À propos de Nova Bus

Nova Bus est l'un des plus importants fournisseurs de solutions durables en transport collectif d'Amérique du Nord, notamment grâce à sa gamme d'autobus hybrides électriques, de véhicules à grande capacité et de systèmes intégrés de transport intelligents. Avec sa stratégie d'Électro MobilitéMC, Nova Bus va de l'avant dans l'électrification de ses composants clés afin de réduire la consommation de carburant et les émissions. Nova Bus est membre du Groupe Volvo.

Pour plus de renseignements sur les produits et services de Nova Bus, consultez le www.novabus.com

