Stenn sécurise un nouveau programme de 200 millions d'USD pour étendre les services de financement du commerce numérique

LONDRES, 11 mai 2020 /PRNewswire/ -- Stenn International Ltd., une société de technologie financière et de données proposant des solutions en ligne innovantes pour les acheteurs et les vendeurs des chaînes logistiques mondiales, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un nouveau mécanisme de financement de 200 millions d'USD avec Crayhill Capital Management LP (« Crayhill »), un gestionnaire de crédit privé et créancier de fonds garantis par des actifs, basé à New York. Ce mécanisme complète le programme actuel de titrisation des créances de Stenn, primé, qui fournit des financements aux entreprises actives dans le commerce international.

Le nouveau programme, Stenn Direct Funding, comporte une importante fonction accordéon et est structuré de façon à faciliter l'accès au fonds de roulement pour les clients actuels et les nouveaux clients à travers la technologie de financement en ligne de Stenn. Ce nouveau mécanisme contribuera à fournir des liquidités et à gérer les flux de trésorerie des entreprises mondiales touchées par la pandémie de coronavirus.

Créée en 2015, Stenn fournit un financement souple pour le commerce international dans tout un éventail de secteurs, contribuant à combler le « déficit de financement des échanges commerciaux » de 1 500 milliards d'USD identifié par la Chambre de commerce internationale comme un besoin important non satisfait en matière de financement du commerce international.

Greg Karpovsky, le fondateur de Stenn, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis d'approfondir notre partenariat de financement avec Crayhill à un moment où les entreprises faisant du commerce international ont un besoin urgent d'accéder à des liquidités pour reprendre leurs activités. Stenn est particulièrement bien placée pour soutenir sa clientèle mondiale durant cette période. Notre stratégie à long terme est d'étendre notre base de clientèle et notre empreinte mondiale en mettant en place des solutions de financement numériques évolutives et en forgeant des relations solides avec des partenaires financiers comme Crayhill. »

Josh Eaton, Associé gérant de Crayhill, a déclaré : « Nous sommes heureux d'étendre et de renforcer notre partenariat avec l'équipe de Stenn. L'entreprise est solide financièrement et connaît une croissance rapide, et est attachée à l'innovation dans ses programmes d'investissement comme dans sa prestation de services. Le programme de financement direct de Stenn renforce sa position de leader sur le marché du financement du commerce international. »

Chris Rigby, le responsable mondial Finances et marchés des capitaux chez Stenn, a déclaré : « Ce nouveau programme reposant sur des actifs fournit à Stenn une capacité de financement supplémentaire considérable sur une base consentie, et sert à élargir nettement sa gamme de produits et sa portée juridictionnelle. Le programme lui-même est très souple et offre à Stenn un accès direct au marché, évolutif et facile à utiliser, sur le long terme. »

À propos de Stenn International Ltd.

Stenn International Ltd. est une société de technologie financière et de données basée au Royaume-Uni, fournissant un financement souple aux entreprises impliquées dans le commerce transfrontalier. Les solutions de financement des transactions commerciales de Stenn peuvent être sécurisées et gérées en ligne, accélérant l'accès aux liquidités pour les exportateurs, tout en permettant aux importateurs d'acheter sur un compte ouvert. Ces pratiques innovantes permettent à Stenn de financer des secteurs et des régions actuellement mal desservis au niveau du commerce international.

Stenn est active dans le monde entier et dispose de bureaux à Buenos Aires, Los Angeles, New York, Miami, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Düsseldorf, Berlin, Mumbai, Singapour, Hong Kong, Guangzhou, Hangzhou, Qingdao et Shanghai. Pour en savoir plus, rendez-vous sur stenn.com ou suivez la société sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

À propos de Crayhill Capital Management

Crayhill Capital Management LP est une entreprise de gestion d'actifs non traditionnels basée à New York et spécialisée dans les options de crédit privé garanti par des actifs. La société a été créée en août 2015 et est enregistrée auprès de la SEC des États-Unis en tant que conseil en investissement. Crayhill s'attache à fournir des solutions de capitaux par le biais de structures de financement sur mesure. Ses stratégies d'investissement reposant sur des actifs s'appuient sur une expertise approfondie du secteur et des relations dans les marchés de la finance structurée et des financements spécialisés. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.crayhill.com ou envoyez un courriel à info@crayhill.com.

