L'Autorité bonifie son soutien aux organismes venant en aide aux consommateurs





MONTRÉAL, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et des difficultés financières que celle-ci engendre pour de nombreux ménages québécois, l'Autorité des marchés financiers (« l'Autorité ») annonce une bonification importante du soutien qu'elle apporte à divers organismes de première ligne qui viennent en aide aux consommateurs, dont les aînés.

Le soutien financier additionnel ainsi offert aux 37 associations coopératives d'économie familiale (ACEF) et associations de consommateurs de même qu'à trois associations d'aînés fait plus que doubler la contribution annuelle offerte par l'Autorité à ces associations, qui s'élève désormais à 830 000 $ pour 2020-2021. L'objectif de ce soutien additionnel est de permettre à ces organismes communautaires d'encore mieux répondre aux demandes accrues d'assistance ou de consultation financière de Québécois ou de ménages en situation précaire. L'Autorité met aussi à la disposition de ces organismes son expertise et ses ressources en éducation financière, de même que divers outils dans le but de faciliter leurs communications avec les consommateurs qu'elle souhaite joindre.

« Notre soutien multifacette aux organismes de première ligne représente une contribution importante susceptible d'avoir des répercussions directes pour de nombreux ménages et aînés qui font face à des difficultés financières », a déclaré Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. « Il s'agit d'un geste concret qui s'ajoute à la concertation des forces sur le terrain et aux mesures déjà mises de l'avant par l'Autorité depuis le début de la crise sanitaire pour venir en aide aux consommateurs », a ajouté M. Morisset.

Au printemps 2019, l'Autorité avait annoncé un soutien financier de deux millions de dollars sur cinq ans aux ACEF et aux associations de consommateurs. En raison des besoins accrus anticipés liés à la COVID-19, l'Autorité versera l'ensemble de ce soutien financier en quatre ans plutôt que cinq, doublant ainsi le montant prévu pour la période 2020-2021.

Option consommateurs ainsi que les membres de l'Union des consommateurs et ceux de la Coalition des associations de consommateurs du Québec constituent le groupe de 37 organismes communautaires offrant de la consultation budgétaire. Les principales associations d'aînés du Québec sont notamment l'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) et le réseau de la FADOQ, auparavant connu sous le nom de la Fédération de l'Âge d'Or du Québec.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

Information :

Journalistes seulement :

Sylvain Théberge : 514 940-2176

Centre d'information :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web : http://www.lautorite.qc.ca/

Twitter : @lautorite

LinkedIn : Autorité des marchés financiers (Québec)

SOURCE Autorité des marchés financiers

Communiqué envoyé le 11 mai 2020 à 11:00 et diffusé par :