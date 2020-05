Moody's Analytics désigné leader de catégorie pour les solutions CLO dans le rapport Chartis





Moody's Analytics, un chef de file mondial de la veille financière, vient d'obtenir la désignation de "Category Leader" dans un nouveau rapport de Chartis Research, intitulé "Technology Solutions for Credit Risk 2.0: Credit Risk Analytics, 2020; Market Update and CVA/CLO Solutions Vendor Landscape", qui évalue 13 fournisseurs clés de solutions CLO.

Cette distinction reflète l'engagement à long terme et les investissements notables de Moody's Analytics sur le marché CLO. Depuis sa création en 2008, Moody's Analytics couvre chaque catégorie d'actifs structurés et travaille au côté des principaux acteurs du marché. Sa gamme de produits CLO reflète dès lors une compréhension approfondie des besoins de la communauté des financements structurés. Chaque acteur du marché a par exemple besoin d'accéder aux données et aux analyses de manière spécifique, et Moody's Analytics garantit cette approche personnalisée grâce à diverses solutions flexibles, notamment un portail web, des API locales ou hébergées, des flux des données, des microservices, Excel® Add-In, et autres.

"Nous sommes ravis de recevoir cette distinction de Chartis pour nos solutions CLO", déclare Bhargav Jani, directeur principal chez Moody's Analytics. "Notre contenu, enrichi tout au long de ces dix dernières années, nous démarque des autres fournisseurs de l'écosystème CLO. Mais notre capacité à fournir ce contenu de manière flexible et personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client est un différenciateur encore plus marquant."

Dans le rapport, le RiskTech Quadrant® pour les solutions CLO (photo ci-dessus) met en avant la complémentarité de l'offre et le potentiel de marché de chaque fournisseur. Le tableau des capacités fournisseur évalue quant à lui chaque acteur en fonction de six capacités spécifiques. Moody's Analytics s'est classé en tête dans trois capacités (analyse des données collatérales, moteur de tarification, et assistance CPM), soit plus que tout autre fournisseur évalué.

Nos solutions de marché CLO font partie de la gamme de solutions de Moody's Analytics destinées au marché des financements structurés, qui se compose de plateformes analytiques comme le Portail de financements structurés pour les investisseurs et la solution Kitm pour les émetteurs de titrisations.

En outre, cette gamme de solutions a permis à Moody's Analytics d'obtenir le statut de "Category Leader" dans le rapport 2019 "Fixed-Income Technology Solutions, 2019 Market and Vendor Landscape" de Chartis Research.

Cliquez ici pour en savoir plus sur cette distinction, qui vient étoffer la liste de prix et récompenses de la société.

