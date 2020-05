Appel à concevoir des itinéraires touristiques pour refléter le « Charme du Jiangsu »





NANJING, Chine, 11 mai 2020 /PRNewswire/ -- Récemment lancé et organisé par le ministère provincial de la Culture et du Tourisme du Jiangsu, le concours d'itinéraires touristiques intitulé Charm of Jiangsu (Charme du Jiangsu) compte sur votre participation.

Les candidats sont invités à soumettre un maximum de 2 lignes dans n'importe quelle langue. De préférence, le contenu devrait être créé sous forme de vidéos courtes, d'un document HTML5 ou d'autres formats innovants. Dans une prochaine étape, 1 premier prix, 3 deuxièmes prix et 6 troisièmes prix seront décernés. Des certificats et des primes seront remis aux concepteurs d'itinéraires touristiques ayant remporté les premier, deuxième et troisième prix.

Si l'on devait décrire la province du Jiangsu en un seul mot, celui-ci serait sans doute l'« eau ». Le Jiangsu est une province pittoresque, dynamique et fertile regorgeant d'eau et s'étendant sur une superficie de 107 200 kilomètres carrés. En effet, l'eau recouvre 1/6 de la superficie totale. On y trouve de vastes rivières et lacs, mais aussi de magnifiques petits ponts. Ses eaux donnent vie et prospérité à plus de 80 millions d'habitants.

Les torrents déchaînés confèrent au Jiangsu une histoire riche et colorée. La province accueille aujourd'hui trois sites du patrimoine culturel mondial, dont les jardins classiques de Suzhou, le mausolée Ming Xiaoling et le Grand Canal. Dix éléments de la province figurent sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, notamment le brocart de Nanjing, la broderie de Suzhou, les laques de Yangzhou, la poterie de Yixing Zisha, le cristal de Lianyungang Donghai et le calicot bleu de Nantong parmi d'autres beaux-arts et artisanats bien connus. Nanjing et Yangzhou sont respectivement répertoriées au Réseau des villes créatives des Nations Unies dans les domaines de la littérature et de la gastronomie. Elles sont rejointes par les anciennes villes élégantes au sud des cours inférieurs du fleuve Yangtsé, les anciens remparts des dynasties Ming et Qing (1368-1912 de l'ère commune) ayant résisté à travers les âges, les villes canalisées conservant leurs propres coutumes particulières et la magnifique culture Chu-Han (206-202 avant l'ère commune). Tous ces éléments vous feront tout particulièrement apprécier la province du Jiangsu.

Ces eaux vitales permettent aux gens de découvrir le charme du monde naturel, la sauvagine se nourrissant sur les vasières, le cerf du père David courant de forêt en forêt et les singes gambadant sur les crêtes, entre autres. Les elfes de la nature et les humains vivent ensemble en harmonie et apprécient les cadeaux que la Terre a offerts au Jiangsu.

Au moment où nous traversons un moment crucial de la lutte globale contre la pandémie, un concert en ligne sans précédent baptisé One World: Together At Home (Un monde : Ensemble chez nous) a offert des chants à tous les citoyens du monde. En effet, face à la maladie, nous sommes unis par la vision, le son et l'esprit en tant que communauté de destin pour l'humanité. Notre admiration pour l'histoire, nos désirs culturels, notre aspiration à la beauté et notre force spirituelle nous aideront à faire face aux difficultés actuelles en faisant valoir courage et détermination pour une collaboration commune, quelle que soit la couleur de peau, la nationalité ou l'ethnie.

Les bons amis se sentent proches même lorsqu'ils sont à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. En profitant de l'Internet, nous invitons toute personne ayant visité la Chine et la province du Jiangsu à immortaliser leurs souvenirs du Jiangsu, mais aussi toute personne se trouvant actuellement dans le Jiangsu à explorer les merveilles de la province sous une nouvelle perspective. Faites découvrir la Chine et le Jiangsu au reste du monde. Donnez libre cours à vos vers malgré la distance pour libérer une force formidable, réchauffer le coeur des gens, transmettre la confiance et encourager les gens du monde entier à travailler ensemble.

Veuillez nous faire parvenir votre oeuvre par courriel en incluant une description de 500 mots. Délai de réception : du 10 mai au 9 juillet ; Courriel de réception : charm_of_jiangsu@126.com. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter l'avis de collecte des itinéraires touristiques « Charme du Jiangsu ». Vous êtes également invités à visiter la plateforme de publication en ligne du concours pour suivre les dernières nouveautés : http://dwz.date/a292.

