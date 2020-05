Réouverture du secteur manufacturier : un retour attendu





MONTRÉAL, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ) est heureuse de la réouverture du secteur manufacturier au Québec aujourd'hui et demande au gouvernement d'assurer une reprise des activités pérenne afin de relancer l'économie.



Aujourd'hui, les entreprises manufacturières peuvent enfin reprendre leurs activités à condition de ne compter qu'un nombre maximal de 50 travailleurs, plus la moitié des employés excédentaires par quart de travail. Elles pourront assurer une reprise à pleine capacité à compter du 25 mai prochain.

«?Pour les manufacturiers, intégrer la santé et la sécurité, ce n'est pas nouveau. Ils ont beaucoup travaillé ces dernières semaines afin de réviser leurs plans et d'adopter les plus hauts standards de l'industrie en termes de santé et de sécurité au travail, ainsi que les nouvelles normes émises par la CNESST. Les manufacturiers sont prêts à repartir. Le mot d'ordre a bien été diffusé : on continue de se protéger?» rappelle Véronique Proulx, Présidente-directrice générale, MEQ.

Assurer la relance économique

L'industrie manufacturière a subi de grandes pertes en raison de la crise. «?Une baisse de 20 à 50 % des revenus est prévue cette année pour le secteur manufacturier?», précise Mme Proulx. «?La réouverture des usines est une étape importante de la reprise économique, d'autant plus que nos concurrents, nos clients et nos fournisseurs hors Québec ont continué d'opérer. Si nous voulons construire sur cet élan et relancer l'économie, il est essentiel de redémarrer nos activités de façon durable afin de permettre aux entreprises de s'engager auprès des clients et des fournisseurs.?» soutient-elle.

Au Québec, le secteur manufacturier générait jusque-là 14 % du PIB, 89 % des exportations et 500?000 emplois. Notre capacité à réduire notre dépendance aux marchés extérieurs, à équilibrer notre balance commerciale et à permettre aux travailleurs un retour à l'emploi passera par une industrie forte.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1?100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier canadien emploie 1,7 million de personnes et génère les deux tiers des exportations. En forte croissance, il a généré des ventes globales de près de 690 milliards de dollars en 2019.

Au Québec, le secteur manufacturier génère 14 % du PIB et 89 % de la valeur des exportations.

