Reprise des chantiers le 11 mai - Les Jeunes leaders de la construction (CJLC) s'affichent dans une vidéo positive et inspirante!





QUÉBEC, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - Pendant que le Québec était sur pause depuis le 24 mars dernier, les entreprises de l'industrie de la construction se sont investies à fond dans la préparation à la reprise des activités en mode COVID-19. À cet égard, le Comité des Jeunes Leaders de la construction (CJLC) de l'ACQ-Québec s'est mobilisé pour la réalisation d'une capsule vidéo inspirante dans le but d'insuffler un vent de positivisme face à la relance de cette activité économique sur laquelle tous les yeux sont maintenant rivés.

Cette capsule vidéo (https://youtu.be/LGjsNnVbV-E), qui sera relayée sur les diverses plateformes numériques, se veut un message d'espoir et de détermination face à cette crise hors du commun. À travers les différents visages que prend l'industrie de la construction, le CJLC a voulu transmettre avec force et conviction sa volonté et sa confiance en de meilleurs jours à venir pour l'ensemble de la population et de l'économie. Tous les membres de l'association sont fins prêts à relever le défi des mesures sanitaires strictes imposées par la santé publique afin d'assurer le succès de la reprise des activités de construction.

« Le Comité des jeunes leaders de la construction (CJLC), c'est le portrait d'un groupe d'influenceurs qui est composé de treize individus, femmes et hommes âgés de moins de 35 ans au profil atypique, précise Véronique Mercier, directrice générale de l'ACQ-Québec. Ce comité réunit des travailleuses et des travailleurs passionnés par la construction, des entrepreneurs et gestionnaires de la grande région de Québec reconnus pour leur esprit visionnaire. Ces jeunes dirigeants ont voulu porter haut et fort leur message positif et se faire des ambassadeurs de la relance de l'industrie de la construction. »

L'Association de la construction du Québec - région de Québec

L'ACQ - région de Québec est une association régionale membre du réseau de l'ACQ, le plus important regroupement patronal de l'industrie de la construction au Québec. L'organisation offre une multitude de produits et services par le biais d'un abonnement à adhésion volontaire. L'ACQ-Région de Québec possède également un Centre de formation reconnu par l'industrie et ouvert à tous.

