PerkinElmer reçoit l'agrément OMA (Official Methods of Analysis) de l'AOAC INTERNATIONAL pour son test Solus One Salmonella





PerkinElmer, Inc., est engagé dans l'innovation pour un monde en meilleure santé, annonce ce jour que son test et ses méthodes Solus Onetm Salmonella ont reçu le statut First Action Official Methods of Analysis? (OMA), numéro 2020.03, décerné par l'AOAC INTERNATIONAL (Association of Official Analytical Collaboration).

Le test Solus One Salmonella, qui avait précédemment reçu les certifications ISO 16140 et AOAC Performance Tested Methods? (PTM), détecte les salmonelles dans certains produits alimentaires, avec des résultats négatifs/positifs avec présomption disponibles en environ 2 heures après mise en culture. La confirmation positive est ensuite confirmée dans les 24 heures qui suivent. Le test peut être réalisé manuellement ou par automatisation en ajoutant le système DS-2® de Dynex Technologies.

L'obtention de l'OMA, le plus haut niveau de certification de l'AOAC, est obtenue à la suite d'un processus rigoureux de certification comprenant des contrôles simultanés effectués dans plus d'une douzaine de laboratoires aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Les données ont été suivies de près par un panel d'experts confirmant la précision et la répétabilité des résultats du test Solus One Salmonella pour un ensemble d'échantillons composés de saumon cru, de laitue romaine, de cheddar, de poudre de lait écrémé instantanée, d'oeufs liquides pasteurisés, de viande de boeuf crue, de cacao, d'herbes et épices. Les échantillons alimentaires testés allaient de 25g à 375g et les écouvillons et éponges des tests de l'environnement de production ont également été inclus.

"L'Organisation Mondiale de la Santé estime que les salmonelles affectent plus de 17 millions de personnes chaque année dans le monde", déclare Greg Sears, vice-président et directeur général de la division Food de PerkinElmer. "Les acteurs des industries Agro-alimentaires, les autorités réglementaires et les chercheurs du monde entier doivent pouvoir compter sur des options de dépistage de pathogènes fiables, cohérentes et efficaces. Nous sommes heureux que notre test et notre test Solus One Salmonella - qui contribuait déjà à la sécurité et la qualité alimentaire à l'échelle mondiale - ait désormais obtenu le plus haut niveau de certification de l'AOAC."

Les solutions de test de pathogènes de PerkinElmer comprennent également Solus One pour la listeria et l'E. coli O157, et font partie du vaste portefeuille de solutions de sécurité et de qualité alimentaire comprenant des instruments, des logiciels, des kits de tests, des réactifs et des services pour les céréales, les produits laitiers, les viandes, fruits et légumes, les huiles alimentaires, les fruits de mer, les herbes et épices, et autres. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.perkinelmer.com/category/food-safety-quality.

À propos de PerkinElmer

PerkinElmer permet aux scientifiques, aux chercheurs et aux médecins de relever les défis les plus complexes dans les sciences et les soins de santé. Avec pour mission d'innover pour un monde en meilleure santé, nous apportons des solutions uniques destinées aux marchés des diagnostics, des sciences du vivant, alimentaires et analytiques. Nous mettons en place des partenariats stratégiques avec des clients pour fournir plus rapidement des informations plus précises étayées par une connaissance du marché et une expertise technique approfondies. Une équipe dédiée d'environ 13 000 employés répartis dans le monde entier s'attelle à aider nos clients à créer des familles en meilleure santé, à améliorer la qualité de vie et à soutenir le bien-être et la longévité des personnes à l'échelle mondiale. La Société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 2,9 milliards de dollars en 2019, est au service de 190 pays, et figure à l'indice S&P 500. Pour plus d'informations, veuillez composer le 1-877-PKI-NYSE, ou visiter www.perkinelmer.com.

