Sleep Country annonce un plan sécuritaire et socialement responsable en vue de la réouverture de ses magasins de détail au Canada

La société prévoit de rouvrir 165 magasins au cours des deux prochaines semaines à partir d'aujourd'hui avec des protocoles de santé et de sécurité améliorés pour les clients et les associés.

La réouverture des autres magasins sera annoncée ultérieurement.

TORONTO, le 11 mai 2020 /CNW/ - Sleep Country Canada Holdings Inc. (« Sleep Country » ou « Sleep Country Canada » ou la « société ») (TSX : ZZZ) annonce aujourd'hui la première phase d'un plan visant à procéder à la réouverture progressive de ses magasins de détail d'une manière sécuritaire et socialement responsable. La société compte ainsi ouvrir 165 de ses magasins Sleep Country et Dormez-vous partout au Canada au cours des deux prochaines semaines, et de nombreux magasins au Québec, en Saskatchewan et au Manitoba ouvriront le 11 mai. Les autres magasins de la société ouvriront leurs portes à une date ultérieure, conformément aux directives provinciales.

Sleep Country introduit des protocoles de santé et de sécurité considérablement améliorés alors que la société rouvre ses magasins de détail visant à aider les Canadiens à profiter d'un meilleur sommeil. Pour assurer le bien-être et le confort de ses clients, Sleep Country fournira des protège-matelas et des protège-oreillers jetables à chaque client qui teste les produits recommandés par ses experts en sommeil. À titre de détaillant spécialisé en matière de matelas, les magasins Sleep Country restent intrinsèquement une destination très peu fréquentée, ce qui permet à la société d'appliquer des mesures d'éloignement physique et d'offrir une expérience d'achat confortable.

En tant que principal détaillant de sommeil omnicanal au Canada, Sleep Country s'efforce de répondre aux besoins de ses clients en matière de sommeil et de leur permettre de magasiner quand, où et comment ils le souhaitent. Outre les achats en magasin, la société a lancé son nouveau programme de clavardage Sleep Expert Chat, qui permet aux clients de se connecter virtuellement à l'un de ses experts en sommeil, en ligne ou par téléphone, pour obtenir une consultation et des conseils personnalisés afin d'aider les clients à trouver les produits qui répondent le mieux à leurs besoins. Sleep Country va également rétablir son service de livraison de type « gants blancs », le meilleur de sa catégorie, en renforçant les protocoles d'hygiène et de sécurité. De plus, les clients auront le choix de sélectionner ce service ou d'opter pour une livraison sans contact directement à leur porte.

« Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau les Canadiens dans nos magasins de détail et de tenir notre promesse d'aider les clients à profiter pleinement de leur sommeil. Aujourd'hui plus que jamais, nous savons qu'une bonne nuit de sommeil est importante pour notre bien-être physique et mental », a déclaré M. Dave Friesema, chef de la direction de Sleep Country Canada. « À titre de détaillant omnicanal, nous nous sommes engagés à offrir une expérience client exceptionnelle pour l'achat de produits de sommeil, que ce soit en ligne ou en magasin. La présence à l'échelle nationale de nos magasins au sein des communautés, grandes et petites, permet à Sleep Country de répondre aux besoins de tous les Canadiens en matière de sommeil. Nous sommes heureux d'offrir aux Canadiens un espace de magasinage sain et sécuritaire. »

Protocoles sur la santé et la sécurité

La société déploiera un certain nombre de nouveaux processus opérationnels pour renforcer l'expérience traditionnelle des clients de Sleep Country, notamment :

Affiches de sol autocollantes - Pour indiquer l'éloignement physique à l'intérieur des magasins.

- Pour indiquer l'éloignement physique à l'intérieur des magasins. Affiches dans les magasins - Pour renforcer les mesures et pratiques d'éloignement physique affichées dans les vitrines et dans tout le magasin.

- Pour renforcer les mesures et pratiques d'éloignement physique affichées dans les vitrines et dans tout le magasin. Postes de nettoyage - Pour fournir du désinfectant pour les mains aux clients et aux associés dans tout le magasin.

- Pour fournir du désinfectant pour les mains aux clients et aux associés dans tout le magasin. Protège-oreillers jetables - Obligatoire pour fournir une barrière de protection entre les clients et les produits à faire essayer et tester.

- Obligatoire pour fournir une barrière de protection entre les clients et les produits à faire essayer et tester. Protège-matelas jetables - Obligatoire pour fournir une barrière de protection entre les clients et les produits à faire essayer et tester.

- Obligatoire pour fournir une barrière de protection entre les clients et les produits à faire essayer et tester. Désinfection fréquente - Pour assurer le nettoyage et la désinfection des surfaces rigides. Le personnel devra asperger et essuyer toutes les surfaces rigides, y compris les comptoirs, les claviers à code NIP, les espaces de travail, les présentoirs de vente et les espaces réservés aux essais après chaque interaction avec un client.

Pour obtenir des informations sur les adresses et les heures d'ouverture des magasins Sleep Country spécifiques, veuillez consulter le site : https://www.sleepcountry.ca/storelocator

Pour obtenir des informations sur les adresses et les heures d'ouverture des magasins Dormez-vous spécifiques, veuillez consulter le site : https://www.sleepcountry.ca/storelocator

À propos de Sleep Country

Sleep Country est le principal détaillant omnicanal de matelas et literie, ainsi que le seul détaillant spécialisé en produits de sommeil avec une présence de magasins physiques et en ligne. Sleep Country exerce ses activités de vente au détail sous trois bannières (les « bannières ») : « Sleep Country Canada », avec des activités omnicanales au Canada, excluant le Québec; « Dormez-vous » avec des activités omnicanales au Québec et « Endy », principal détaillant canadien de matelas dans une boîte en ligne. Au 11 mai 2020, Sleep Country comptait 276 magasins et 17 centres de distribution à travers le Canada. Tous les magasins de l'entreprise sont détenus par la société, ce qui lui permet de maintenir une culture axée sur le service à la clientèle, assurant une expérience cohérente et de qualité supérieure dans les magasins et lors de la livraison à domicile. Sleep Country collabore également étroitement avec des organismes caritatifs canadiens pour faire don de matelas neufs ou en bon état aux familles et enfants dans le besoin.

