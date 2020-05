La Canada Vie renforce son offre de fonds distincts en lançant neuf nouveaux fonds distincts mondiaux





WINNIPEG, le 11 mai 2020 /CNW/ - La Canada Vie a annoncé aujourd'hui qu'elle consolidait sa gamme de fonds distincts en y intégrant neuf nouveaux fonds mondiaux.

Ces nouveaux fonds tablent sur les solides compétences en investissement de certains des plus grands gestionnaires de placements au monde qui n'ont pas leur pareil pour dénicher des occasions à l'extérieur du Canada, l'objectif étant d'accroître la diversification des portefeuilles des clients et de leur procurer des rendements stables tout au long du cycle de marché.

« L'automne dernier, nous avons pris la crème de la crème des mandats de fonds distincts de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie pour créer une nouvelle gamme de la Canada Vie plus solide qui offre des solutions conçues pour se démarquer pendant un cycle de marché complet, a déclaré Paul Orlander, vice-président exécutif, Client individuel, Canada Vie. Ces nouveaux fonds rehaussent et complètent notre gamme actuelle; ils aideront les clients à augmenter leur exposition aux fonds mondiaux et à diversifier leurs portefeuilles pour mieux répondre à leurs besoins de placement. »

Selon Hugh Moncrieff, vice-président exécutif, Réseau-conseils et Affaires de l'industrie, Canada Vie, « C'est en travaillant avec nos conseillers que nous avons compris la nécessité d'offrir davantage d'options de placement à l'échelle mondiale à nos clients. Ces mandats sont réellement recherchés dans toute l'industrie. Les conseillers et leurs clients trouveront dans ces nouveaux fonds des solutions hautement concurrentielles leur donnant accès à la croissance et à l'innovation partout dans le monde. Il fallait doter les Canadiens de solutions personnalisées afin de les aider à réaliser leurs objectifs financiers. »

Les fonds distincts suivants sont donc ajoutés à la gamme de fonds distincts de la Canada Vie, à compter d'aujourd'hui :

Nom du fonds Gestionnaire de portefeuille Catégorie de placement Fondateurs d'actions mondiales

(Beutel Goodman) Beutel Goodman Actions mondiales Équilibré de valeur mondiale

(Beutel Goodman) Beutel Goodman Actions mondiales équilibrées Actions mondiales (Capital Group) Capital Group Actions mondiales Canada Vie Portefeuille Fidelity

Équilibre mondial Fidelity Investments Equilibrés mondiaux neutres Canada Vie Portefeuille Fidelity

Revenu mondial Fidelity Investments Revenu fixe mondial équilibré Équilibré mondial de croissance

(Mackenzie) Placements Mackenzie Actions mondiales équilibrées Équilibré mondial de croissance

(T. Rowe Price) T. Rowe Price Actions mondiales équilibrées Actions mondiales de croissance

(T. Rowe Price) T. Rowe Price Actions mondiales Obligations multisectorielles

mondiales (T. Rowe Price) T. Rowe Price Revenu fixe mondial

Pour de plus amples renseignements sur la gamme de fonds distincts de la Canada Vie, consultez canadalife.com/investing.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des garanties collectives qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Nous sommes heureux de servir plus de 13 millions de clients d'un océan à l'autre.

SOURCE Canada Vie

Communiqué envoyé le 11 mai 2020 à 09:00 et diffusé par :