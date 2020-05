Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Semaine nationale des soins infirmiers





OTTAWA, le 11 mai 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale des soins infirmiers, qui se déroule du 11 au 17 mai :

« Les infirmières et les infirmiers travaillent jour et nuit pour servir les Canadiens, protéger notre santé et assurer notre bien-être. Ils nous soutiennent dans les meilleurs et les pires moments, offrant leurs compétences, leur expertise et leurs soins lorsque nous en avons le plus besoin.

« Aujourd'hui, alors que nous soulignons le premier jour de la Semaine nationale des soins infirmiers, nous reconnaissons le travail et les sacrifices des infirmières et des infirmiers ainsi que leurs contributions au système de santé et dans nos vies. Le thème de cette année, "Les infirmières, une voix faite pour diriger - Vers un monde en bonne santé", nous rappelle le travail indispensable que ces professionnelles de la santé accomplissent à travers le pays et partout dans le monde durant cette pandémie. L'Organisation mondiale de la Santé a d'ailleurs désigné cette année comme l'Année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier en l'honneur du 200e anniversaire de la naissance de Florence Nightingale. Cette dernière est la fondatrice des soins infirmiers modernes.

« Les infirmières et les infirmiers sont nos héros du quotidien. Ils représentent la majeure partie du secteur de la santé au pays. Ainsi, ils servent les Canadiens aux premières lignes de la lutte contre la COVID-19. En cette période difficile, qui nous impose de demeurer loin les uns des autres pour rester en sécurité, le personnel infirmier joue un double rôle : assurer des soins de santé critiques tout en faisant le lien avec nos proches. Les infirmières et les infirmiers sont là pour nous, et nous devons être là pour eux. Cela signifie qu'il faut écouter les experts en santé publique, demeurer à la maison le plus possible et respecter les directives données par les établissements de soins de santé. Nous continuerons également à soutenir le personnel infirmier et nous veillerons à ce qu'il dispose du matériel ainsi que de l'équipement de protection individuelle dont il a besoin pour se protéger.

« Dans les villes à travers le Canada et partout dans le monde, la population montre son soutien et son appréciation envers les infirmières, les infirmiers et les autres professionnels de la santé en applaudissant lors des changements de quart et en dessinant des arcs-en-ciel dans leurs fenêtres et dans leur entrée pour propager l'espoir. L'incroyable dévouement du personnel infirmier envers les patients et nos communautés est une source d'inspiration pour chacun d'entre nous et nous aidera à passer à travers cette pandémie.

« J'espère que tous les Canadiens se joindront à moi aujourd'hui, et tout au long de la semaine, afin d'exprimer leur sincère gratitude envers le personnel infirmier pour son travail acharné. Cette semaine, profitons de l'occasion et remercions une infirmière ou un infirmier qui prend soin de nous tous. »

