Champion Iron annonce la diffusion de ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2020, et les détails d'un appel conférence et webdiffusion





Montréal, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) (« Champion » ou la « Société ») annonce qu'elle tiendra un appel conférence et webdiffusion le 20 mai 2020 à 8 h 30 HAE (heure de Montréal) / 20 mai 2020 à 22 h 30 AEST (heure de Sydney) au cours duquel les membres de la haute direction discuteront des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2020 de l'année financière se terminant le 31 mars 2020.

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de Champion du quatrième trimestre et de l'exercice 2020 de l'année financière se terminant le 31 mars 2020 seront publiés avant l'appel conférence et webdiffusion du 20 mai 2020. Ceux-ci seront disponibles sur le site Internet de la Société dans la section « Rapports Réglementaires & Financiers » à l'adresse www.championiron.com et sur SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com.

Une retransmission audio de la conférence sera disponible pour une période de 90 jours sur le site Internet de Champion à l'adresse www.championiron.com/investisseurs.

Accès à la conférence téléphonique :

Tel. local & outremer : (+1) 416 764 8688 Tel. Amérique du Nord : (+1) 888 390 0546 Tel. Australie : 1800 076 068 Webémission : www.championiron.com/investisseurs Retransmission Outremer : (+1) 416 764 8677 Retransmission Amérique du Nord : (+1) 888 390 0541 Numéro d'accès : 989322 # Expiration : Mercredi le 27 mai 2020 à 23 h 59 HAE / Jeudi le 28 mai 2020 à 13 h 59 AEST

À propos de Champion Iron Limited

La Société, par l'entremise de sa filiale Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, Québec, et à proximité d'autres producteurs de minerai de fer établis. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert, où l'extraction se fait à l'aide de pelles et de camions, avec un concentrateur d'où le concentré de minerai de fer est expédié par rail, initialement sur le chemin de fer du Lac Bloom, jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec.

La Société a fait l'acquisition des actifs du Lac Bloom alors que ces derniers étaient sous la protection de la Loi sur la faillite en avril 2016 et suivant la publication d'une étude de faisabilité le 16 février 2017, la Société a remis en service la mine du Lac Bloom en février 2018, pour expédier son premier chargement de minerai de fer le 1er avril 2018. En juin 2019, la Société a publié le résultat d'une étude de faisabilité portant sur la phase II d'expansion qui envisage de doubler la capacité globale du Lac Bloom, de 7,4 Mtpa à 15 Mtpa. Le 16 août 2019, la Société a acquis la participation en capitaux propres de 36,8 % de Ressources Québec dans Minerai de fer Québec inc., de telle sorte qu'elle détient maintenant 100 % de Minerai de fer Québec inc., propriétaire et opérateur de la mine du Lac Bloom.

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet www.championiron.com.

