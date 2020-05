Savaria annonce deux contrats d'ascenseurs résidentiels «?Restez à la maison avec Savaria?» pour un montant total de 3 millions de dollars





LAVAL, Québec, 11 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria («?Savaria?») (TSX : SIS) un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité, annonce aujourd'hui avoir signé récemment des contrats de vente avec deux entrepreneurs résidentiels d'importance. Ces contrats ont été signés par le biais des bureaux de vente directe de Savaria situés à Toronto (Ontario, Canada) et à Baltimore (Maryland, États-Unis). La valeur combinée des contrats s'élève approximativement à 3 millions de dollars (CAD).



Dans la région de Toronto, un entrepreneur réputé s'est engagé à acheter 50 ascenseurs résidentiels et dans la région de Baltimore, un entrepreneur lauréat a également accepté d'acheter 43 ascenseurs résidentiels de Savaria. Les deux projets débuteront dans les prochains mois et les bureaux de vente directe de Savaria fourniront les services d'installation.

«?Ces deux contrats reflètent le potentiel de Savaria pour les années à venir. Nous savons depuis longtemps que les baby-boomers planifient leur avenir et que ce plan implique généralement de rendre leur maison accessible. Nous pensons que l'impact de la COVID-19 pourrait accroître l'intérêt pour les produits qui aideront les gens à rester dans la maison qu'ils aiment tout en conservant leur autonomie et leur sécurité. Nous voulons y prendre part grâce à notre gamme complète de produits de qualité, tels que nos ascenseurs résidentiels et nos produits d'accessibilité pour la maison et nous sommes heureux d'en faire la promotion avec notre campagne « Restez à la maison avec Savaria », a déclaré M. Marcel Bourassa, Président et chef de la direction de Savaria.

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d'accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l'une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d'accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu'une vaste gamme d'équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes. Savaria fait aussi la conversion et l'adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, Europe (Suisse, Allemagne, Italie, République tchèque, Pologne et Royaume-Uni), Australie et Chine. Savaria emploie approximativement 1?450 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada à Laval et à Magog (Québec), à Brampton, à Beamsville et à Toronto (Ontario), à Surrey (Colombie-Britannique), aux États-Unis à Greenville (Caroline du Sud), à Huizhou (Chine), à Milan (Italie) et à Newton Abbot (Royaume-Uni).

Pour plus d'information : Marcel Bourassa

Président et chef de la direction

1.800.661.5112

mbourassa@savaria.com Mauro Ferrara, CPA, CA

Chef de la direction financière

1.800.931.5655 x227

mferrara@savaria.com

www.savaria.com

facebook.com/savariabettermobility

twitter.com/Mobilityforlife

Communiqué envoyé le 11 mai 2020 à 07:50 et diffusé par :