Amerigo Education annonce les résultats de candidature universitaire de sa promotion 2020





Les élèves internationaux remportent du succès dans leur candidature universitaire grâce au programme University Avantage d'Amerigo

CHICAGO, 11 mai 2020 /PRNewswire/ -- Amerigo Education, créateur du modèle d'internat complet pour les élèves internationaux aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui les résultats de candidature universitaire de sa promotion 2020. Tous les élèves Amerigo de terminale répartis sur dix campus ont été acceptés par des universités de premier rang, plus des deux tiers ayant été admis dans les 100 meilleures universités et un tiers dans les 50 meilleures universités américaines. Les admissions universitaires de cette année incluent des universités hautement classées telles que l'université de Californie du Sud, l'université de New York, l'université de Floride, l'université de Boston et plusieurs campus de l'université de Californie, notamment UC Santa Barbara, UC Irvine, UC San Diego et UC Davis.

« Amerigo a pour mission d'être le plus fervent porte-parole de ses élèves au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur parcours scolaire. La promotion actuelle de diplômés reflète la passion et l'attention que nous accordons à nos élèves pendant leurs études secondaires », a déclaré Craig Pines, PDG d'Amerigo. « Nous connaissons parfaitement les critères que les universités américaines prestigieuses évaluent lorsqu'elles examinent les candidatures internationales. Notre programme University Advantage (UAP) utilise une approche hautement individualisée axée sur un solide programme scolaire auquel s'ajoute la formation d'une « personne totale ». En fournissant un soutien complet assurant que nos élèves obtiennent les meilleurs résultats possibles pour leur admission à l'université, nous rendons le parcours moins intimidant et, au final, plus fructueux. »

L'UAP d'Amerigo est un programme de quatre ans qui utilise une approche unique et personnalisée pour guider les élèves internationaux du secondaire dans tous les domaines de leur processus de candidature universitaire. Afin d'améliorer la compétitivité de chaque élève qui présente sa candidature aux universités, le programme couvre la sélection des cours du secondaire, la préparation de tests standardisés, des conseils universitaires, la rédaction de dissertations et des visites de campus universitaires. Chaque campus Amerigo emploie également un conseiller d'orientation universitaire qui travaille individuellement avec chaque élève tout au long du processus de candidature universitaire.

Giang Do, un élève de la promotion 2020 du campus de Boca Raton, qui a reçu six offres dans des universités de premier plan, dont UC Santa Barbara, l'université du Wisconsin?Madison et l'université Purdue, a expliqué comment il a bénéficié de l'UAP, « Grâce au soutien des membres du personnel d'Amerigo, j'ai acquis plus de confiance en mes capacités et je me suis senti bien préparé pour être accepté par les universités dont je rêvais. Amerigo m'a fourni un soutien complet dès le début de ma candidature à l'université en première année, avec des outils utiles tels que des cours particuliers en ligne et des exercices de test hebdomadaires pour les Scholastic Aptitude Tests (SAT), ainsi que des conseils et des modifications perspicaces sur mon travail écrit. Ma participation à des visites de campus par le biais de l'UAP a également joué un rôle significatif en m'aidant à décider à quelle université j'allais m'inscrire. »

Le soutien holistique d'Amerigo aux élèves va au-delà de l'enseignement scolaire, car il encourage les élèves à rester actifs à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Benny Nguyen, un élève de terminale d'Amerigo Chicago qui a reçu 12 acceptations universitaires au total, notamment celles de l'université d'État de Pennsylvanie et de l'université de Washington, était très actif dans les programmes parascolaires, participant à l'équipe d'escrime, à l'Olympiade des sciences, au volley-ball et au football de l'école. « J'ai également voulu maintenir une bonne moyenne générale car elle prouve aux responsables des admissions que j'ai travaillé extrêmement dur. Les universités sélectives veulent plus que des candidats aux tests. « Les élèves comme Nguyen bénéficient du Student Success Portfolio d'Amerigo, une plateforme en ligne où les élèves publient des exemples de leurs résultats scolaires et de leurs activités parascolaires. Le portefeuille peut être partagé avec les responsables des admissions pendant le processus de candidature, ce qui donne aux élèves d'Amerigo une plus grande exposition et fait ressortir leurs progrès pendant leurs années du secondaire.

L'un des élèves d'Amerigo, Sicheng Guo, qui a reçu sept acceptations d'universités classées parmi les 50 meilleures, y compris UC Davis, UC Irvine et l'université de l'Illinois, a attribué une partie de son succès au fait qu'il était proactif pendant le processus de candidature, « Si vous commencez tôt, vous pouvez obtenir de l'aide pour la relecture de votre essai. J'ai travaillé en étroite collaboration avec le personnel d'Amerigo, y compris les conseillers d'orientation universitaire et l'équipe du campus, qui m'ont fourni un soutien dans tous les domaines, y compris la rédaction de dissertations, la préparation des tests et le développement du portefeuille d'élève. J'estime que les compétences que j'ai acquises pendant mes études avec Amerigo seront utiles et bénéfiques pour mon avenir. »

Alors que les années d'études des élèves de terminale d'Amerigo touchent à leur fin, le programme d'internat continue de focaliser sur le soutien à tous les élèves. À la lumière de la crise sanitaire mondiale actuelle, Amerigo a lancé le programme Start Anywhere pour répondre à leurs préoccupations quant aux restrictions en matière de voyage et/ou de visa dans les prochains mois. Le programme permet aux élèves d'Amerigo qui ne peuvent pas se rendre aux États-Unis pour le début de la rentrée scolaire de l'automne 2020 de commencer leurs cours en ligne, et, en plus d'un programme scolaire complet, de recevoir un apprentissage de l'anglais et des conseils universitaires comme s'ils étaient sur le campus aux États-Unis. Pour plus d'informations sur Start Anywhere, cliquez ici : https://bit.ly/2xrQZKk

À propos d'Amerigo

Amerigo accompagne les élèves internationaux dans des établissements secondaires privés américains très performants en utilisant une approche holistique axée sur l'excellence des résultats scolaires dans un milieu d'internat propice. La société offre aux élèves internationaux un soutien scolaire complémentaire, un apprentissage de l'anglais, une orientation universitaire, un mentorat et une immersion culturelle pour les préparer en leur fournissant les compétences, les valeurs et l'attention nécessaires pour réussir au lycée, à l'université et au-delà. Pour en savoir plus, rendez-vous sur amerigoeducation.com.

