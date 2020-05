Seraphim va livrer aux Philippines des modules de 183 MW





CHANGZHOU, Chine, 11 mai 2020 /CNW/ - Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (Seraphim), l'un des principaux fabricants mondiaux de modules solaires, a annoncé dernièrement avoir signé avec ERS Energy Sdn Bhd (« ERS »), l'un des prestataires EPC les plus influents, un accord prévoyant la livraison de 183 mégawatts de modules solaires à haut rendement destinés à des projets aux Philippines.

Ces projets, des parcs solaires, développés conjointement par AC Energy Inc., la plateforme énergétique d'Ayala Corporation, ERS Energy Sdn Bhd, à titre d'entrepreneur EPC, et Seraphim, fournisseur de modules, vont s'implanter à Alaminos, dans la province de Laguna, et à Gigasol, dans la province de Zambales.

Commentant l'accord, Jonathan Kan, directeur général d'ERS Energy Sdn Bhd, a déclaré : « Seraphim et ERS entretiennent depuis de nombreuses années d'excellentes relations de coopération. La passion et le professionnalisme dont fait preuve Seraphim dans l'industrie solaire nous ont impressionnés, ce qui fait d'elle un partenaire idéal. Nous entendons bien nous donner la main pour fournir à nos clients des produits de haute qualité, sûrs et fiables. »

Les projets mettront en oeuvre les modules Seraphim, en l'occurrence les modules monocristallins PERC demi-cellules de 158,75 mm, intégrant des éléments de conception innovants de la société, les modules à demi-cellules affichant en plus une résistance en courant et en série plus faible, ce qui minimise les pertes de décalage, les pertes de puissance interne et les effets d'ombre. D'autre part, vu le rendement élevé des modules à demi-cellules, la production d'énergie s'en trouvera maximisée sur une zone terrestre restreinte, ce qui réduira substantiellement les coûts à l'endroit des grandes centrales électriques.

« Nous sommes heureux de signer cet accord de fourniture avec ERS Energy, l'entrepreneur EPC des projets envisagés, car cet accord qui nous verra renforcer encore notre relation stratégique à long terme et mieux asseoir notre position de leader sur le marché philippin », a déclaré Polaris Li, président de Seraphim. « Au travers de ces projets, qui mettent à profit nos années d'expérience et nos avantages technologiques de pointe, nous nous employons à aider les Philippines à atteindre leurs objectifs en matière d'énergies renouvelables. »

En livrant les modules de 183 MW, Seraphim, qui avait commencé à renforcer sa présence sur le marché philippin depuis 2016, donnera une nouvelle ampleur à son portefeuille actuel de produits dans la région, notamment en Indonésie, en Malaisie et au Vietnam.

À propos de Seraphim

Seraphim, fondée en 2011, se spécialise dans la recherche, le développement, la production et la vente de produits photovoltaïques (PV). À ce jour, les produits Seraphim, totalisant plus de 8 GW, ont été installés dans plus de 40 pays du monde.

À propos d'ERS Energy Sdn Bhd

ERS, établie à Kuala Lumpur, en Malaisie, est une société d'énergie solaire primée qui a su étendre rapidement ses services dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est et qui s'est fait un nom principalement pour ses prestations EPCC (Ingénierie, approvisionnement, construction et mise en service) et sa capacité d'intégration de systèmes solaires photovoltaïques.

