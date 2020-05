Seraphim va livrer 183 MW de modules aux Philippines





CHANGZHOU, Chine, 11 mai 2020 /PRNewswire/ -- Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (Seraphim), l'un des principaux fabricants de modules solaires au monde, a récemment annoncé la signature d'un accord avec ERS Energy Sdn Bhd (« ERS »), l'un des fournisseurs de services EPC les plus influents, afin de livrer 183 mégawatts de modules solaires à haut rendement destinés à des projets aux Philippines.

Mis au point conjointement par AC Energy Inc., la plateforme énergétique d'Ayala Corporation, ERS Energy Sdn Bhd en tant qu'entrepreneur EPC et Seraphim pour la fourniture de modules, les projets de fermes solaires Alaminos et Gigasol seront situés dans les provinces de Laguna et Zambales respectivement

M. Jonathan Kan, directeur général d'ERS Energy Sdn Bhd, a commenté : « Seraphim et ERS entretiennent depuis longtemps une excellente coopération. Nous sommes impressionnés par la passion et le professionnalisme de Seraphim dans le secteur de l'énergie solaire, qui en font un partenaire idéal. Nous sommes résolus à unir nos efforts pour offrir des produits de qualité supérieure, sûrs et fiables, à notre clientèle. »

Les projets utiliseront les modules monocristallins demi-cellule de 158,75 mm de Seraphim. Seraphim intègre des caractéristiques de conception innovantes. Les modules à demi-cellule possèdent un courant et une résistance en série moindres, ce qui minimise les pertes par mismatch, les pertes de puissance interne et les effets d'ombre. Le rendement élevé des modules à demi-cellule permettra de maximiser la production d'électricité sur une surface restreinte et de réduire considérablement les coûts des grandes centrales électriques.

« Nous sommes heureux de signer ce contrat de fourniture avec ERS Energy, l'entrepreneur EPC de ces projets, ce qui renforcera notre partenariat stratégique sur le long terme et nous permettra de conserver notre position de leader sur le marché des Philippines », a déclaré M. Polaris Li, président de Seraphim. « Nous mettons tout en oeuvre pour aider les Philippines à atteindre leurs objectifs en matière d'énergies renouvelables, en mettant à profit nos années d'expérience et les avantages de nos technologies de pointe. »

Depuis 2016, Seraphim renforce sa présence sur le marché philippin et la fourniture de 183 MW de modules constituera une autre étape importante pour le portefeuille actuel de produits de l'entreprise dans la région, qui comprend l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam.

À propos de Seraphim

Fondé en 2011, Seraphim se spécialise dans la recherche, le développement, la production et la vente de produits solaires photovoltaïques. À ce jour, plus de 8 GW de produits de Seraphim ont été installés dans plus de 40 pays à travers le monde.

À propos d'ERS Energy Sdn Bhd

Basée à Kuala Lumpur (Malaisie), d'où elle a rapidement développé ses services dans plusieurs pays du Sud-est asiatique, ERS est une entreprise primée du secteur de l'énergie solaire, principalement célèbre pour ses capacités d'ingénierie, de fourniture, de construction, de mise en oeuvre (EPCC) et d'intégration de systèmes dans le secteur solaire photovoltaïque.

