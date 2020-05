Vous vous ennuyez du hockey? Inscrivez la date du 24 mai 2020 à votre agenda!





Hockey 24 - un documentaire de la Banque Scotia réalisé par des Canadiens, pour les Canadiens - célèbre le pouvoir rassembleur du sport





TORONTO, le 11 mai 2020 /CNW/ - La Banque Scotia ramène le hockey sur le devant de la scène. Le dimanche 24 mai, le film Hockey 24 - un documentaire de 90 minutes réalisé à partir des images soumises par des Canadiens pour donner un aperçu d'une journée de hockey au Canada - sera projeté sur les ondes de Sportsnet, sans pause publicitaire.

L'an dernier, la Banque Scotia a demandé aux Canadiens de soumettre leurs vidéos et leurs photos témoignant de leur amour du hockey, à titre de joueur, de coach, de parent, de gardien ou d'amateur. S'est ensuite ajouté le contenu saisi par 25 équipes de tournage et réalisateurs primés de documentaires. Résultat : le film Hockey 24. Regardez la bande-annonce ici.

« À titre de banque du hockey au Canada, la Banque Scotia connaît les valeurs du hockey et les leçons qu'il transmet, explique Clinton Braganza, chef du Marketing à la Banque Scotia. Dans le contexte actuel où la distanciation physique est de mise, les Canadiens s'ennuient de beaucoup de choses, dont le hockey et les éliminatoires de la LNH à n'en pas douter. Le film Hockey 24 nous a permis de présenter des histoires inspirantes de tout le pays, qui témoignent de l'impact de ce sport dans notre vie de tous les jours. Nous espérons que les Canadiens seront à l'écoute le 24 mai pour célébrer ce sport et les personnes qui le font rayonner. »

« Voilà un exemple de plus qui montre comment la Banque Scotia soutient le hockey à tous les niveaux et alimente l'amour de ce sport au Canada, souligne Brian Jennings, chef de la marque et vice-président à la direction de la LNH. Dans le contexte exceptionnel que nous vivons, la priorité de la LNH demeure la santé, le bien-être et la sécurité de tous les amateurs et de toutes les équipes du Canada et des États-Unis. Nous nous ennuyons tous du hockey, et le film Hockey 24 de la Banque Scotia permettra à tous les Canadiens de retrouver le sport qu'ils aiment et de renouer le contact avec toute la communauté canadienne du hockey. La LNH salue ses partenaires passionnés de hockey, la Banque Scotia et Sportsnet, qui présentent ce documentaire aux Canadiens. »

Le film Hockey 24, imaginé, monté et produit par The Mark, sera diffusé sur Sportsnet et Sportsnet NOW le 24 mai 2020 à 19 h (HE) et à 23 h 30 (HE). Le documentaire sera ensuite disponible le lendemain, le 25 mai, sur le site Web Hot Docs pour une rediffusion spéciale, et une version sous-titrée en français sera présentée le 31 mai sur les ondes de TVA Sports.

Évoquant les 24 heures d'une journée de hockey, ce documentaire de 90 minutes présenté sans pause publicitaire met en vedette Cassie Campbell-Pascall, Lanny McDonald, Natalie Spooner et Darcy Tucker - des coéquipiers de la Banque Scotia bien connus - ainsi que des amateurs de hockey de tout le pays.

À titre de banque officielle de la LNHMD et de l'Association des anciens joueurs de la LNH, la Banque Scotia est fière d'appuyer le hockey à tous les niveaux, d'un bout à l'autre du pays, et particulièrement le hockey mineur. Depuis 2008, elle a aidé plus d'un million d'enfants par l'entremise de son Programme de parrainage d'équipes de hockey locales.

À propos de Hockey Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque officielle de la LNHMD, de l'Association des anciens joueurs de la LNH, des Maple Leafs de Toronto (domiciliés au Scotiabank Arena), des Jets de Winnipeg, des Flames de Calgary (domiciliés au Scotiabank Saddledome) et des Oilers d'Edmonton. La Banque appuie aussi les Canadiens de Montréal. Son Programme de parrainage d'équipes de hockey locales a aidé plus d'un million d'enfants à jouer au hockey mineur partout au Canada. Pour en savoir plus sur les programmes de hockey de la Banque Scotia, visitez clubhockeyscotia.banquescotia.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 100 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

