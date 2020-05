Le secteur scolaire de la FEESP-CSN réitère ses inquiétudes





MONTRÉAL, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - En cette journée de réouverture des écoles à l'échelle du Québec, excluant la communauté du Montréal métropolitain, le secteur scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) tient à réitérer ses inquiétudes concernant les impacts sur le personnel de soutien scolaire.

« Le personnel de soutien a passé les dernières semaines à préparer les écoles pour la réouverture en tenant en compte des règles de distanciation sociale. Si en théorie ces règles sont applicables, nous sommes anxieux de voir comment elles s'appliqueront lorsque les élèves seront de retour dans les écoles », de souligner Annie Charland, présidente du secteur scolaire de la FEESP-CSN.

« Même si nous avons eu la confirmation du ministère de l'Éducation que du matériel de désinfection et de l'équipement de protection individuel seront fournis dans toutes les écoles, il n'en demeure pas moins que nous avons des inquiétudes sur les quantités fournies et la disponibilité réelle dans les écoles. On ne voudrait pas se retrouver dans une situation de manque de matériel dès la réouverture?! », ajoute Mme Charland.

Le secteur scolaire de la FEESP-CSN tient également à rappeler aux employeurs d'être conciliants avec les employé-es ayant des craintes pour la santé de leurs proches. Rappelons à cet effet qu'aucune règle d'exemption n'a été mise en place pour le personnel dont les proches sont plus vulnérables à la COVID-19.

À propos

La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) compte plus de 425 syndicats affiliés, représentant environ 60?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Elle représente également environ 30?000 employés-es de soutien dans les commissions scolaires, dont le personnel administratif, de service de garde, de soutien direct aux élèves et de soutien manuel et plus de 3?000 conductrices et conducteurs de véhicules scolaires.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Communiqué envoyé le 11 mai 2020 à 06:30 et diffusé par :