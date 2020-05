Déclaration du président de l'AMC au sujet du don de la Fondation AMC destiné aux populations vulnérables





OTTAWA, le 11 mai 2020 /CNW/ - L'AMC se réjouit de l'initiative de la Fondation AMC (FAMC), qui annonce aujourd'hui la remise d'un don visant à soutenir les populations vulnérables touchées par la pandémie de COVID-19 partout au Canada en répondant à leurs besoins urgents.

L'accès équitable aux soins et à la santé ne devrait pas être une utopie pour celles et ceux qui habitent au Canada. Malheureusement, le système compte de trop nombreuses failles, que la pandémie ne fait qu'exacerber et mettre en évidence. Je suis très fier que la Fondation AMC reconnaisse le besoin d'équité et fasse ce don important. Il s'agit d'une période difficile pour toute la population, mais surtout pour les personnes en situation d'itinérance ou d'insécurité alimentaire, ou aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie.

Grâce à cette annonce, la contribution totale de la FAMC à la lutte contre la COVID?19 s'élève maintenant à 30 millions de dollars, un apport sans précédent qui servira à soutenir l'offre de soins de santé, la profession médicale et les populations vulnérables du pays. Nous savons que les besoins sont grands, et nous sommes persuadés que l'effet de ces dons sera durable.

Dr Sandy Buchman

Président, Association médicale canadienne

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec les médecins en exercice, les médecins résidents et les étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs au profit des médecins et de leurs patients.

SOURCE Association médicale canadienne

Communiqué envoyé le 11 mai 2020 à 06:30 et diffusé par :