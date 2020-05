La Fondation AMC donne 10 millions de dollars pour les populations vulnérables touchées par la COVID-19





OTTAWA, le 11 mai 2020 /CNW/ - La Fondation de l'Association médicale canadienne (FAMC) annonce aujourd'hui qu'elle fera un don de 10 millions de dollars pour répondre aux besoins des populations vulnérables touchées par la pandémie de COVID-19 un peu partout au Canada.

Dans le cadre d'une collaboration stratégique avec la Fédération canadienne des municipalités (FCM), la FAMC versera les fonds directement aux municipalités pour soutenir le travail de proximité avec les citoyens les plus vulnérables, notamment les personnes en situation d'itinérance ou d'insécurité alimentaire, ou aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie.

« La pandémie augmente les pressions et les risques que vivent déjà les personnes les plus vulnérables du Canada, souligne Allison Seymour, présidente de la Fondation AMC. La FAMC est déterminée à favoriser la santé dans la population canadienne et dans les milieux de vie. Nous sommes si heureux de faire un don qui aidera les municipalités du pays à répondre aux besoins les plus urgents de leur population! »

« La Fédération canadienne des municipalités se réjouit de cette contribution et de l'impact qu'elle aura dans les collectivités partout au pays, a déclaré Bill Karsten, président de la FCM. En tant que gouvernements de proximité, les municipalités sont les premiers témoins des conséquences de cette pandémie. Elles voient quelles populations sont les plus durement touchées et savent comment diriger efficacement ces fonds afin d'obtenir des résultats tangibles. Cette initiative leur permettra de rejoindre davantage de personnes vulnérables, en particulier celles vivant en situation d'itinérance ou avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, afin de mieux les protéger et de leur apporter l'aide dont elles ont besoin. »

Le Fonds de réponse communautaire pour les populations vulnérables touchées par la COVID-19 servira à financer divers services, programmes et projets, dont :

la création de lieux conformes aux mesures d'éloignement sanitaire;

des services médicaux et de soutien aux personnes qui ont des troubles de santé mentale ou de consommation de substances psychoactives;

des programmes alimentaires communautaires;

l'offre d'équipement de protection individuelle pour les travailleurs en services communautaires;

d'autres mesures favorisant la résilience et le rétablissement durable des communautés.

La somme annoncée aujourd'hui s'ajoute à une autre importante contribution effectuée par la FAMC au profit des travailleurs de la santé de première ligne, des hôpitaux et des médecins de famille. Le 21 avril, elle a en effet annoncé un don sans précédent de 20 millions de dollars, versé sous forme de subventions ciblées, en réponse aux besoins urgents du système de santé.

La Fondation AMC verse des dons importants à des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés qui font avancer l'excellence en santé. La FAMC est un organisme de bienfaisance enregistré et une fondation privée dont l'unique membre est l'Association médicale canadienne. Pour en savoir plus, consultez la page https://cmaf-famc.org/fr.

SOURCE La Fondation Association médicale canadienne

