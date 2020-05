Unifor remercie les infirmières et infirmiers pour la qualité des soins et le soutien qu'ils fournissent pendant la pandémie





TORONTO, le 11 mai 2020 /CNW/ - Unifor se joint aux travailleuses et travailleurs de tout le pays et du monde entier pour reconnaître et célébrer les contributions exceptionnelles des infirmières et infirmiers en diffusant un rapport soulignant la contribution des IPA et des IAA à l'occasion de la Semaine nationale des soins infirmiers, du 11 au 17 mai 2020.

« Les infirmières et infirmiers de tout le pays ont besoin de notre soutien et de notre solidarité dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Le personnel infirmier ainsi que tous les travailleurs de la santé sont en première ligne, luttant chaque jour contre le virus mortel. Le travail des IPA et des IAA est inestimable pour fournir des soins aux Canadiens à toute heure du jour. »

Unifor, le SEIU et le SCFP ont commandé une étude de recherche universitaire indépendante sur le rôle des IPA au sein des équipes d'infirmières et d'infirmiers de haut niveau dans le secteur des soins actifs. Le rapport « Le rôle des infirmières et infirmiers dans les équipes de haut niveau des établissements de soins aigus » (en anglais seulement) donne un aperçu de l'évolution et du rôle essentiel des IPA dans les hôpitaux.

« Ce rapport révèle le besoin d'IPA dans nos milieux hospitaliers. Il montre que l'intégration des IPA au sein d'une équipe de soins de santé est positive et qu'elle est encore plus réussie lorsqu'il existe un soutien organisationnel pour cette structure », a déclaré M. Dias.

Le rapport explique en outre comment le rôle des IPA en Ontario a changé et s'est élargi au fil du temps, tant en ce qui concerne leurs exigences en matière de formation que leur champ d'activité.

Les IPA et les IAA travaillent avec les infirmières autorisées au sein d'équipes performantes pour fournir des soins aux patients dans les hôpitaux, les maisons de soins de longue durée et les communautés. Le personnel infirmier reçoit une formation et un enseignement spécialisés et continue à montrer aux Canadiens le rôle essentiel qu'il joue dans notre système de soins de santé.

« En tant que syndicat, notre engagement à améliorer les conditions de travail des travailleuses et travailleurs de la santé a été une priorité avant la pandémie de la COVID-19 et le sera encore après la pandémie. Nous avons besoin que les gouvernements provinciaux corrigent immédiatement les méfaits du passé et investissent dans les soins de santé, a déclaré Katha Fortier, qui est également infirmière et adjointe au président national, et responsable du secteur des soins de santé d'Unifor.

La Semaine nationale des soins infirmiers a été créée pour marquer le 100e anniversaire de la contribution de Florence Nightingale au domaine de la médecine. Florence Nightingale est souvent citée comme la fondatrice des soins infirmiers modernes, car elle est à l'origine de bon nombre des normes qui sont exigées des infirmières d'aujourd'hui, notamment le lavage des mains et les pratiques d'hygiène strictes.

Cette année, l'Organisation mondiale de la santé a désigné 2020 comme l'Année internationale du personnel infirmier et des sages-femmes.

Unifor représente plus de 30 000 travailleuses et travailleurs de la santé, dont 5 000 infirmières et infirmiers.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

Des informations sur les réponses du syndicat à la pandémie, ainsi que des ressources pour les membres, sont disponibles à l'adresse suivante unifor.org/COVID19fr.

