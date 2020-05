PROFILTEK promeut son modèle « KEISY » en France, récompensé par le prix iF Design





- PROFILTEK promeut sa série primée « KEISY » avec une remise de 10 % chez ses distributeurs français

- Son « édition noire » appelée NOIR ÉLEGÁNCE propose des profils et des accessoires finis en noir

VALENCIA, Espagne, 11 mai 2020 /PRNewswire/ -- PROFILTEK, la plus grande entreprise d'espaces de douche sur mesure, fera la promotion de sa série « KEISY », récompensée par le PRIX iF DESIGN, du 11 mai au 30 juin. KEISY est une paroi de douche pivotante avec ouverture d'accès à 180 degrés. Son mécanisme innovant permet le réglage horizontal des battants, couvrant jusqu'à 15 cm de large sans changer de vitres. Il présente également un système de levage qui permet une ouverture fluide et une fermeture solide de l'espace douche.

KEISY présente une belle image percutante, avec des géométries et des proportions équilibrées sur lesquelles repose sa technologie. Elle est basée sur un système de guidage simple et de petite taille, élégamment situé entre les fenêtres, ce qui permet une régulation de manière sûre. Ainsi, avec KEISY, PROFILTEK démontre qu'une bonne conception et une bonne mécanique sont compatibles.

De même, son « édition noire » appelée NOIR ÉLÉGANCE propose des profils et complète les finitions en noir, associées aux différentes finitions imprimées sur verre à partir d'un système exclusif appelé IMAGIK. Ils sont disponibles avec une remise de 5 % jusqu'au 30 juin dans tous les distributeurs du territoire français. En outre, ils incluent tous deux le système de désinfection TECNOCLEAN.

À propos de Profiltek :

Profiltek est le seul fabricant national à intégrer la technologie de décoration du verre dans l'usine. Parce que l'entreprise est spécialisée dans les espaces douche personnalisés avec plus de 20 millions de combinaisons possibles, l'ensemble du processus est réalisé dans ses locaux, ce qui permet une traçabilité absolue ainsi qu'une personnalisation et une qualité maximale. Ses parois de douche sont déjà vendues au Portugal, en France, en Italie et au Royaume-Uni, entre autres. Dans le même temps, elle offre la possibilité de réaliser des projets personnalisés par le biais de CONTRAT partout dans le monde.

