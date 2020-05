Themis collabore avec ABL Europe pour fabriquer son candidat vaccin contre le SARS-CoV-2 en France





ABL applique son expertise en fabrication personnalisée de produits thérapeutiques basés sur les virus pour accélérer l'alliance entre l'Institut Pasteur et Themis portant sur le développement d'un vaccin contre le COVID-19

VIENNE et STRASBOURG, France, 11 mai 2020 /PRNewswire/ -- Themis, société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans les thérapies d'immunomodulation destinées à lutter contre les maladies infectieuses et le cancer, et ABL Europe (ABL), organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (ODFC) et organisation de recherche sous contrat (ORC), filiale du groupe bioindustriel français Institut Mérieux, ont annoncé aujourd'hui avoir signé un accord dans le cadre duquel ABL fabriquera le candidat vaccin de Themis actuellement en préparation pour des essais cliniques. Le vaccin est actuellement en cours de développement en utilisant une technologie exclusive de plateforme vaccinale contre le virus de la rougeole, dont la licence a été exclusivement concédée à Themis par l'Institut Pasteur, institut de renommée mondiale basé à Paris.

Le Dr Erich Tauber, PDG de Themis, a commenté : « Les éléments majeurs qui nous ont décidé à nous associer à ABL Europe ne sont autres que notre expérience passée, son expertise virale et par conséquent l'avantage significatif d'ABL consistant à être capable de fabriquer rapidement du matériel pour débuter nos essais cliniques. »

Themis a récemment annoncé poursuivre une collaboration active avec l'Institut Pasteur, le Centre pour la recherche vaccinale de l'Université de Pittsburgh et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), en vue de développer un candidat vaccin contre le COVID-19. La CEPI a dans un premier temps investi 4,9 millions USD pour son développement. ABL a été choisie par Themis pour fabriquer du matériel d'essai clinique relatif à son candidat vaccin contre le COVID-19 en France.

« C'est un privilège de combiner les forces de Themis dans la lutte mondiale contre la pandémie du COVID-19. Dans ce cas, ABL se positionne de manière unique pour utiliser notre expertise, afin d'accélérer la mise à disposition d'un candidat vaccin prometteur en clinique », a ajouté le Dr Patrick Mahieux, directeur général d'ABL Europe.

Plateforme du vecteur rougeole

Afin de concevoir rapidement un vaccin contre le COVID-19, Themis utilise la structure principale du vecteur vaccinal de la rougeole en tant qu'outil permettant de délivrer des antigènes protéiques sélectionnés et incorporés, dans ce cas issus du SARS-CoV-2, directement dans les cellules macrophages et dendritiques ? cellules présentatrices d'antigène les plus puissantes et les plus efficaces, qui sont capables d'induire une réponse immunitaire spécifique à l'antigène viral. La large applicabilité de la plateforme technologique permet l'insertion d'antigènes recombinants larges et multiples issus de différents pathogènes dans le vecteur. Cette approche a été utilisée pour développer un candidat vaccin contre le SRAS, et Themis s'est précédemment associée à la CEPI afin d'exploiter cette technologie en vue de développer des candidats vaccins contre le chikungunya, le MERS et la fièvre de Lassa.

Fabrication de vecteurs viraux

Afin de fabriquer des vaccins recombinants à usage humain conformes aux normes de haute qualité exigées par les autorités nationales de santé telles que la FDA américaine, la PMDA japonaise et l'EMA en Europe, ABL possède des installations spécialisées à Illkirch (Strasbourg) et Lyon en France, ainsi qu'à Rockville, dans l'État du Maryland, qui ont été spécialement conçues pour accueillir les processus complexes de fabrication biotechnologique requis pour de tels produits thérapeutiques. Les deux sites français seront chargés de soutenir Themis dans le cadre de cet effort urgent. Les produits thérapeutiques basés sur les virus sont fabriqués sur mesure par ABL en vue d'une utilisation en tant que vaccins pour les maladies infectieuses, et que thérapies géniques et anticancéreuses. ABL est expérimentée dans la fabrication de plusieurs vecteurs viraux, notamment ceux basés sur le virus de la rougeole, le virus de la variole (vaccine et virus modifié de la vaccine d'Ankara), les adénovirus, les virus associés aux adénovirus, ainsi que sur les arénavirus. Après la fabrication de médicaments en vrac, des doses individuelles sont versées dans des flacons au sein d'ABL dans des conditions aseptiques, et sont prêtes à être utilisées dans le cadre d'essais cliniques.

À propos de Themis

Themis développe des thérapies d'immunomodulation contre les maladies infectieuses et le cancer. Grâce à une compréhension avancée des mécanismes du système immunitaire, la Société a bâti une plateforme technologique sophistiquée et polyvalente destinée à la découverte, au développement et à la production de vaccins, ainsi qu'à d'autres approches relatives à l'activation du système immunitaire. Initialement spécialisée dans la prévention des maladies infectieuses, Themis a démontré le potentiel de sa plateforme polyvalente grâce à l'achèvement rapide et fructueux d'un essai à court terme de phase 2 qui a progressé vers le développement clinique de phase 3 d'un vaccin contre le chikungunya, maladie invalidante susceptible de provoquer une épidémie mondiale. Financée jusqu'à présent par plusieurs cabinets de capital-risque leaders, Themis bénéficie également d'un financement non dilutif concernant les maladies infectieuses émergentes. La Société mettra en application sa plateforme et ses capacités de fabrication commerciale pour les maladies présentant un potentiel de marché élevé à la fois de manière indépendante et pour ses partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.themisbio.com.

À propos d'ABL

ABL Europe est la filiale européenne d'ABL Inc, ODFC et ORC de premier plan qui exploite plusieurs dizaines d'années d'expertise dans les domaines des sciences novatrices et de la fabrication, pour favoriser le développement de thérapies et de vaccins innovants. ABL jouit d'une vaste expérience aux côtés de diverses organisations ? notamment des entités industrielles, gouvernementales et académiques ? en vue de soutenir leur objectif consistant à améliorer la santé publique. ABL Inc. ? à son tour filiale du groupe bioindustriel français Institut Mérieux, groupe de sociétés engagées dans le développement de la science translationnelle afin d'offrir de meilleurs soins aux patients à travers le monde ? exploite des installations BPF mondiales qui respectent les normes réglementaires américaines et européennes, en fournissant une fabrication BPF de thérapies oncolytiques basées sur les virus, de thérapies géniques, de vaccins, ainsi que de produits immunothérapeutiques basés sur les protéines. Les services d'ODFC d'ABL incluent les substances médicamenteuses en vrac, le remplissage et la finition de produits médicamenteux, le développement de processus et d'essais, ainsi que les tests bioanalytiques.

En tant qu'ORC, les immunologistes d'ABL s'appuient sur une gamme intégrée de plateformes optimisées d'immunologie et de tests en laboratoires de biologie moléculaire, afin d'extraire des corrélats immunologiques d'activité et de réponse, à la fois dans le cadre d'études précliniques et d'essais cliniques. Pour rester informés sur les toutes dernières actualités, suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook et abonnez-vous à notre liste de diffusion.

