LMRKTS annonce la nomination de Paul Walker au poste de président du conseil d'administration

NEW YORK, 11 mai 2020 /PRNewswire/ -- LMRKTS LLC ("LMRKTS"), un des principaux fournisseurs de solutions d'optimisation appliquées au secteur des services financiers, et la société Motive Partners ont annoncé aujourd'hui que M. Paul Walker avait été nommé président du conseil d'administration de LMRKTS. M. Walker succède au Dr Stephen C. Daffron qui continuera à siéger au conseil d'administration de LMRKTS.

M. Walker a passé 16 ans chez Goldman Sachs, où il était jusqu'à tout récemment co-responsable de la technologie et membre du comité de partenariat de l'entreprise. M. Walker a également occupé des postes de direction au sein de Prime Brokerage et de l'organisation Strats où il a piloté l'équipe de Goldman Core Strats de 2002 à 2011. M. Walker est aujourd'hui partenaire industriel chez Motive Partners, une plateforme d'investissement spécialisée dans le secteur qui a elle-même investi dans LMRKTS. Il conseille des investisseurs et des entreprises à forte croissance dans le domaine de la technologie et de l'intelligence artificielle. M. Walker a rejoint le conseil d'administration de LMRKTS en 2019 et a déjà siégé aux conseils d'administration d'autres entreprises de logiciels en phase de croissance et de grandes organisations, telles que la Depository Trust and Clearing Corporation.

« Je suis ravi de devenir président du conseil d'administration de LMRKTS et j'ai hâte d'aider l'entreprise à poursuivre sa croissance en proposant ses techniques d'optimisation de classe mondiale à un plus grand nombre de secteurs des marchés financiers, a déclaré M. Walker. Dans un secteur aussi complexe et connecté que les marchés de capitaux, les analyses indépendantes avancées de LMRKTS peuvent aider tous les participants à améliorer leur gestion des risques, des capitaux et des liquidités. »

Le Dr Daffron a rejoint le conseil d'administration de LMRKTS en 2017, qu'il a présidé jusqu'en 2020.

A propos de LMRKTS

LMRKTS est un fournisseur de solutions d'optimisation de premier plan dans le secteur des services financiers. La société, qui adopte une approche technologique combinée à des mathématiques de pointe, propose des solutions de nouvelle génération qui aident ses clients à gérer et à atténuer plus efficacement leurs risques et leurs coûts d'investissement. Motive Partners, la SFI du groupe de la Banque mondiale, le groupe Deutsche Börse et le Dr Lawrence Summers, ancien secrétaire au Trésor des États-Unis et économiste en chef de la Banque mondiale, ont investi dans LMRKTS, en plus d'autres vétérans et technologues de Wall Street. Pour en avoir plus, prière de visiter : http://www.lmrkts.com/.

