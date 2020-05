Daddybaby continue de fournir des masques de grande qualité aux marchés mondiaux





La Chine adopte de nouvelles normes d'essai pour les masques faciaux (GB2626-2019)

FUZHOU, Chine, 11 mai 2020 /PRNewswire/ -- Daddybaby, un fabricant de couches pour bébés basé dans le Fujian et figurant parmi les cinq principaux acteurs du secteur en Chine, a répondu -- à l'instar de nombreuses autres entreprises chinoises --, à l'appel du Gouvernement chinois de modifier certaines lignes de production pour fabriquer, dans un laps de temps très court, des équipements de protection. La qualité des produits répond aux normes chinoises de production des masques de protection pour usage civil figurant''?Ces derniers mois, Daddybaby a fourni plus de 30 millions de masques faciaux à usage civil à la population chinoise et fait don de plus de deux millions de ces masques aux populations qui en ont besoin dans de nombreux pays du monde. À l'avenir, Daddybaby fournira activement des masques faciaux de grande qualité satisfaisant les normes de qualité des différents pays et régions.

La Chine s'apprête à adopter une nouvelle norme nationale d'essai des masques faciaux (GB2626-2019) à partir du 1er juillet 2020. Cette nouvelle norme, une fois mise en oeuvre, aidera les pays à unifier davantage les normes d'essai sur les matériaux de protection. Alors que l'épidémie de COVID-19 continue de se propager à travers la planète, la demande en équipements de protection augmente dans de nombreux pays. La Chine a gagné en expérience en luttant efficacement contre la flambée de maladie, devenant même le pays disposant des plus grandes capacités au monde en termes de production d'équipements de protection. Grâce aux nombreuses entreprises chinoises ayant modifié dès le début de la flambée de maladie leurs lignes de production pour fabriquer des équipements de protection, notamment des masques faciaux et des blouses de protection, les exportations chinoises ont très largement aidé les autres pays à lutter contre le virus.

Dans le cadre de la lutte mondiale contre cette pandémie, les importations/exportations d'équipements de protection se heurtent à de grandes difficultés en matière d'agrément, les différents pays et régions appliquant des normes d'inspection et d'essai différentes. Si l'on prend l'exemple des masques faciaux -- le plus grand nombre de masques faciaux actuellement disponibles à la vente en Chine -- comptent cinq systèmes de normes d'agrément : Chine, États-Unis, Union européenne, Corée du Sud et Japon.

Il existe des publications en ligne pour aider le public à mieux comprendre les différentes normes d'agrément : FFP3?FFP2?N95?KN95?KF94?KN90 (source : www.qq.com ). FFP est la norme de l'UE ; N, la norme des États-Unis ; KN, la norme chinoise ; et KF, la norme sud-coréenne. Parmi ces différentes normes, plus le chiffre est élevé, plus le niveau de protection augmente. Le public peut donc s'y référer pour choisir le masque facial qui lui convient en fonction des niveaux de protection souhaités. Il est prioritaire de créer un système de reconnaissance mutuelle des différentes normes à travers des canaux de communication et de promouvoir efficacement l'offre mondiale d'équipements de protection.

Car entre-temps, de grandes quantités de masques faciaux sont retenues par les autorités douanières de nombreux pays en raison d'une méconnaissance des normes d'inspection et d'essai. Cela concerne également certaines exportations chinoises de masques faciaux. Daddybaby, dont certains produits exportés sont également concernés, maintient une communication constante et amicale avec ses acheteurs étrangers et les autorités douanières pour régler ce problème, y compris en vérifiant les circuits de la chaîne logistique d'importation/exportation et les documents douaniers pertinents.

Il faut espérer que les pays établissent un dispositif de reconnaissance mutuelle concernant les normes des équipements de protection et renforcent la coopération médicale pour vaincre cette pandémie au plus tôt.

