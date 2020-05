Sinopec met en service le plus grand port pétrochimique de Chine





ZHANJIANG, Chine, 11 mai 2020 /PRNewswire/ -- Sinopec Corp (HKG : 0386), la principale société énergétique et chimique de Chine, a mis en service le plus grand port pétrochimique de Chine, en amarrant et en déchargeant avec succès le grand pétrolier transporteur de brut (VLCC en anglais) New Renown, en provenance du Moyen-Orient. Le pétrolier a été accueilli dans le nouveau terminal de pétrole brut d'une capacité de 300 000 tonnes du port de la raffinerie Sinopec Zhongke, qui fait partie du modèle de production « terminal à l'avant, usine à l'arrière » de la société, à la pointe du secteur.

Se trouvant à 1 100 mètres de l'usine de raffinage de Sinopec, le port pétrochimique comprend huit terminaux, dont un appontement pour le pétrole brut d'une capacité de 300 000 tonnes, un appontement pour le pétrole de 100 000 tonnes et des installations annexes - qui représentent une capacité totale de 34 millions de tonnes par an. À ce jour, l'appontement pétrolier de 100 000 tonnes est le plus grand terminal de pétrole raffiné du pays, doté d'une capacité de chargement et de déchargement de 5,61 millions de tonnes par an. Le terminal permet un accès pratique au pétrole raffiné et aux produits chimiques pour le marché intérieur principal de Sinopec, tout en offrant des opportunités directes pour les exportations mondiales et en renforçant la compétitivité de Sinopec au sein de l'industrie.

Situé sur la côte est de Zhanjiang, dans la province du Guangdong, le port de la raffinerie Sinopec Zhongke fait partie du complexe pétrochimique et de raffinerie intégré de Zhanjiang - le plus grand projet de ce type en cours de construction par Sinopec Corp, qui est par ailleurs un élément essentiel du 13e plan quinquennal de la province du Guangdong. L'investissement total dans la première phase du projet s'élève à plus de 40 milliards de CNY (yuans) et va permettre d'ajouter plus de 10 millions de tonnes de capacité de pétrole brut raffiné et 800 000 tonnes d'unités d'éthylène par an, en plus des installations auxiliaires de soutien.

Quand la raffinerie sera terminée, elle devrait générer une production dépassant les 60 milliards de CNY. Cette production supplémentaire contribuera au développement de la chaîne industrielle en aval de l'industrie du raffinage et de l'industrie chimique, tout en insufflant un nouvel élan au développement économique de la région de la Grande Baie.

À l'heure actuelle, plus de 18 000 ouvriers de la construction travaillent sur le site dans le cadre du projet, et 28 des 30 principales installations de production ont été livrées. Le projet final devrait être entièrement achevé et mis en service d'ici la fin du mois de juillet.

À propos de Sinopec

Sinopec Corp. est l'une des plus grandes sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques en Chine. Ses principales activités comprennent l'exploration, la production, le transport par oléoducs et gazoducs et la vente de pétrole et de gaz naturel ; la vente, le stockage et le transport de produits pétroliers, de produits pétrochimiques et carbochimiques, de fibres synthétiques, d'engrais et d'autres produits chimiques ; l'importation et l'exportation, avec notamment une activité d'agence d'importation et d'exportation de pétrole, de gaz naturel, de produits pétroliers, de produits pétrochimiques et chimiques et d'autres marchandises et technologies, sans oublier la recherche, le développement et l'application de technologies et d'informations.

S'étant donné pour mission de « nourrir la beauté de la vie » (fueling beautiful life), Sinopec place « les personnes, la responsabilité, l'intégrité, la précision, l'innovation et l'esprit gagnant-gagnant » au coeur de ses valeurs d'entreprise, elle met en oeuvre des stratégies axées sur la valeur, le développement guidé par l'innovation, l'affectation intégrée des ressources, la collaboration ouverte et la croissance verte et à faibles émissions de carbone et s'efforce de concrétiser sa vision d'entreprise qui consiste à créer une entreprise de premier plan mondial dans les domaines de l'énergie et de la chimie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1166017/Sinopec_Zhongke_Refinery_Port.jpg

