Meliá Hotels International présente « Stay Safe with Meliá », un programme qui garantit des normes strictes de santé et de sécurité après le COVID-19, en collaboration avec Bureau Veritas





Bureau Veritas, entreprise chef de file dans les domaines de l'inspection, de la certification et des tests, auditera le système d'International Meliá Hotels quant à la gestion des mesures préventives visant à lutter contre le COVID-19 dans ses hôtels

La société tire parti de sa vaste expérience et de sa présence mondiale pour lancer un plan urgent visant à garantir la sécurité de ses employés et de ses clients

Les hôtels modifient leurs installations et revoient la conception de bon nombre de leurs processus en vue de réduire les interactions directes et de maintenir les normes d'hygiène et la distanciation sociale jusqu'à la fin de la crise

Le processus de certification devrait être achevé au cours du mois de mai

MADRID, 11 mai 2020 /PRNewswire/ -- Meliá Hotels International, le plus grand groupe hôtelier espagnol et leader mondial des resort hôtels, a élaboré un programme portant sur la réouverture progressive de ses hôtels lors de la phase de rétablissement post-COVID-19 et travaille avec l'une des organisations de certification les plus prestigieuses au monde, Bureau Veritas, pour garantir qu'il se conforme aux normes les plus rigoureuses en matière de santé et de sécurité et qu'il applique rigoureusement les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

En plus de détailler les protocoles et les mesures visant à optimiser l'hygiène, la désinfection des installations et les processus opérationnels les plus importants, le programme entend également donner la priorité à une expérience client positive. Pour y parvenir, le programme « Stay Safe with Meliá » prévoit la désignation dans chaque hôtel d'une personne responsable du « bien-être émotionnel » des clients et de la vérification du bon respect des processus conçus pour empêcher la propagation du Covid-19.

Cette certification répondra aux besoins de l'industrie hôtelière et de la restauration collective et établira des normes sanitaires dans tous les hôtels Meliá, susceptibles de s'appliquer à d'autres sociétés hôtelières.

Un plan mondial et pluridisciplinaire

Ce programme à 360° comprend des actions dans plusieurs domaines :

Plan de nettoyage et de désinfection approuvé par un fournisseur mondial, Diversey.

approuvé par un fournisseur mondial, Diversey. Recommandations sur la santé au travail afin de garantir la sécurité du retour sur le lieu de travail et la gestion d'éventuels cas d'infection.

afin de garantir la sécurité du retour sur le lieu de travail et la gestion d'éventuels cas d'infection. Guide des opérations avec toutes les adaptations aux procédures et au matériel de formation

avec toutes les adaptations aux procédures et au matériel de formation Normes de la marque adaptées dans différents domaines tels que la nourriture et les boissons, l'expérience en chambre, le bien-être, le divertissement, etc.

adaptées dans différents domaines tels que la nourriture et les boissons, l'expérience en chambre, le bien-être, le divertissement, etc. Innovation et technologie visant à garantir la sécurité des installations.

visant à garantir la sécurité des installations. Installations techniques et Guide de maintenance

Meliá Hotels International s'est appuyé sur son savoir-faire international et son expérience de la gestion des risques, de la santé au travail, des opérations, des marques, des achats, de la maintenance et des équipes informatiques, ainsi que sur le soutien et les conseils de fournisseurs stratégiques spécialisés. Pour définir de nouveaux espaces, processus et normes de la marque, l'équipe a passé en revue tous les points de contact des clients. De même, pour s'assurer que les préférences des clients sont également prises en compte, plus de 100 000 clients participeront au processus d'adaptation par le biais d'une enquête récemment lancée.

Pour vérifier l'efficacité des nouvelles procédures et des nouvelles normes adaptées au contexte post-COVID, la société teste également les nouveaux processus dans des domaines tels que les services de restauration et de boissons, les procédures de nettoyage pour les chambres et les espaces publics, les simulations des flux de clients à l'arrivée et au départ, les parcs de stationnement et les aires de piscine, ainsi que l'estimation des nouvelles limites de capacité pour différents espaces. De nouvelles applications et solutions numériques sont également testées afin de réduire les contacts directs avec les clients.

Comme l'explique Gabriel Escarrer, Executive Vice President et CEO de Meliá Hotels International : « Nous sommes pleinement déterminés à mettre à profit l'expérience que nous avons acquise au cours des derniers mois dans nos hôtels en Chine, dans le cadre du programme "Stay Safe with Meliá". La certification Bureau Veritas confirme que nos hôtels respectent les garanties maximales en matière de santé et de sécurité ainsi que les normes internationales les plus rigoureuses, un facteur qui sera essentiel pour fonctionner durant la période post-COVID-19. »

Bertrand Martin, Executive President de Bureau Veritas Espagne et Portugal, explique : « Nous sommes très heureux de collaborer avec Meliá Hotels International. Bureau Veritas a pour mission de bâtir un monde de confiance. En ce sens, Global Safe Site nous permet de répondre aux attentes de notre société en termes de santé et de sécurité. De cette manière, nous contribuerons à la réouverture d'hôtels et de restaurants conformément aux garanties maximales de fiabilité. Nul doute que cette certification profitera à l'ensemble de l'industrie. »

À propos de Meliá Hotels International

Fondée en 1956 à Palma de Majorque (Espagne), Meliá Hotels International compte plus de 390 hôtels ouverts ou en cours d'ouverture dans plus de 40 pays sous les marques Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá et TRYP by Wyndham. La société est un leader mondial dans le secteur des hôtels de tourisme. Son engagement en faveur du tourisme responsable lui a valu d'être reconnue comme la société hôtelière la plus durable au monde (médaille d'or et prix Industry Mover dans le SAM Sustainability Yearbook 2020, publié par S&P Global). Meliá Hotels International est également membre de l'IBEX 35.

